Testmoratorium eingestellt : Nordkorea testet „Monsterrakete“

Aktualisiert am

Eine Interkontinentalrakete im Oktober 2020 auf einer Parade in Pjöngjang Bild: AFP

Mit dem Test offensichtlich einer Interkontinentalrakete hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nach fast vier Jahren sein Moratorium für Raketentests langer Reichweite gebrochen. Die Rakete startete nach Angaben des südkoreanischen Militärs um 14:34 Uhr Ortszeit im Sunan-Außenbezirk der Hauptstadt Pjöngjang und flog 1080 Kilometer weit Richtung Japan. Südkorea und Japan stuften das Projektil als Interkontinentalrakete ein.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Analysten vermuten, dass es sich bei der Rakete um den Typ Hwasong-17 handelte, den Nordkorea erstmals im Oktober 2020 auf einer Parade in Pjöngjang gezeigt hatte. Das Projektil wird auch als „Monsterrakete“ bezeichnet. Die Rakete ist nach Einschätzung von Fachleuten darauf ausgelegt, mehrere Sprengköpfe zu tragen. Mit der nun gezeigten Leistung könnte sie wahrscheinlich auch Ziele an der amerikanischen Ostküste erreichen.

Mit einer Flugzeit von 71 Minuten und einer Höhe von 6200 Kilometern war es der bisher längste und höchste Flug einer nordkoreanischen Rakete. Nach japanischen Angaben fiel die Rakete gegen 15:44 Uhr Ortszeit etwa 150 Kilometer vor der Oshima-Halbinsel auf Hokkaido in die japanische See, die Nordkorea Ostmeer nennt. Die Rakete war offenbar stärker als die Interkontinentalrakete, die das Regime im November 2017 getestet hatte. Das damalige Geschoss flog 53 Minuten lang und erreichte eine Höhe von mehr als 4000 Kilometer.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in Asien kritisierten den Raketenabschuss entschieden. Der Raketenstart sei eine dreiste Verletzung mehrerer Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, erklärte das Weiße Haus in Washington. Die Tür für Diplomatie habe sich nicht geschlossen, aber Pjöngjang müsse umgehend seine destabilisierenden Aktionen einstellen. Auch Südkoreas Präsident Moon Jae-in sieht einen Verstoß gegen die Resolutionen. Mit diesem Test habe der Norden das Moratorium für Nukleartests und Interkontinentalraketen gebrochen, dass der Führer Kim Jong-un der internationalen Gemeinschaft gegeben habe, wurde Moon zitiert. Japans Ministerpräsident Fumio Kishida kritisierte in Brüssel den Start der Interkontinentalrakete als unverantwortlich und unannehmbar. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums rief alle Parteien zur Zurückhaltung auf.

Mehr zum Thema 1/

Kim hatte im April 2018 ein Moratorium für nuklear-und Langstreckenraketentests ausgesprochen und damit den Weg für Gespräche mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump geöffnet. Analysten vermuten, dass der Machthaber mit einer Reihe von Raketentests seit Jahresbeginn die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten und eine bessere Verhandlungsposition für mögliche Gespräche erlangen wolle. Der Krieg in der Ukraine habe Kim zugleich gelehrt, dass ein Verzicht auf Nuklearwaffen sich nicht auszahle, sagen Beobachter in Seoul. Im Januar hatte Kim angedeutet, dass er das Moratorium aufgeben könne.