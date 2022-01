Erstmals seit 2017 : Nordkorea testet Mittelstreckenrakete

Das über die Nachrichtenagentur Nordkoreas verbreitete Foto zeigt den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 19.02.2016 in Pjöngjang Bild: dpa

Nordkorea hat am Sonntag erstmals seit 2017 wieder eine Mittelstreckenrakete getestet und damit den Druck auf die Vereinigten Staaten erhöht. Es war der bedeutendste nordkoreanische Waffentest seit dem Start einer Interkontinentalrakete im November 2017. Zugleich ist es der siebte Raketentest in diesem Monat, offenbar die höchste Frequenz seit der Machtübernahme von Kim Jong-un vor gut zehn Jahren.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurde das Projektil am Morgen in der nordwestlichen Jagang-Provinz abgefeuert, flog rund 800 Kilometer weit und bis zu 2000 Kilometer hoch, bevor es vor der Ostküste Nordkoreas ins Meer stürzte. Südkoreas Nationaler Sicherheitsrat berief erstmals seit rund einem Jahr eine Plenarsitzung unter Leitung von Präsident Moon Jae-in ein. „Wenn sie eine Mittelstreckenrakete gestartet haben, bedeutet das, dass Nordkorea nah daran ist, sein Moratorium aufzugeben“, sagte Moon laut einer Mitteilung des Präsidialamts. Im April 2018 hatte Kim Jong-un ein Moratorium für Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen verkündet, um den Weg für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu ebnen, die jedoch ergebnislos blieben. Vor zehn Tagen hatte Nordkorea mit einer Aufhebung des Moratoriums gedroht.

Offenbar will Pjöngjang die Ablenkung der Vereinigten Staaten durch die Kriegsgefahr in der Ukraine nutzen, um sein Waffenprogramm voranzutreiben. Denkbar ist auch, dass Kim Jong-un den amerikanischen Präsidenten Joe Biden zurück an den Verhandlungstisch zwingen will. Das amerikanische Indo-Pazifik-Kommando sprach am Sonntag von „destabilisierenden Handlungen“ und bekräftigte die „eiserne“ Entschlossenheit der Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan gegen Angriffe zu schützen. Der Zwischenfall habe „keine unmittelbare Gefahr für US-Personal, Territorium oder das von unseren Verbündeten“ dargestellt. Die steile Flugbahn deutet darauf hin, dass Pjöngjang es vermied, japanische Gewässer zu erreichen, was als noch größere Provokation verstanden worden wäre.