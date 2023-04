Aktualisiert am

Angesichts der Militärübungen Südkoreas mit den Vereinigten Staaten wird in Nordkoreas Staatsmedien vor einer „unumkehrbare Katastrophe“ gewarnt. Die USA verlegen einen Langstreckenbomber in die Region.

Die gemeinsamen Militärübungen von den USA und Südkorea verschärfen nach Ansicht Nordkoreas die Spannungen auf der Halbinsel bis an den Rand eines Atomkriegs. Die „rücksichtslose militärische Konfrontationshysterie der USA und ihrer Anhänger“ treibe die Lage auf der koreanischen Halbinsel „in eine unumkehrbare Katastrophe, an den Rand eines Atomkriegs“, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag Choe Ju-hyon, den sie als internationalen Sicherheitsanalysten bezeichnet.

Im März begannen die US-amerikanischen und südkoreanischen Streitkräfte mit ihren jährlichen Militärübungen, darunter Luft- und Seemanöver mit einem US-Flugzeugträger, sowie die ersten groß angelegten amphibischen Landeübungen seit fünf Jahren.

USA schicken Langstreckenbomber zur koreanischen Halbinsel

Der KCNA-Bericht vom Donnerstag bezeichnete die Teilnahme des Flugzeugträgers als Anheizen der Konfrontation und erklärte, die Regierung in Pjöngjang werde auf die Übungen mit der Ausübung seiner Kriegsabschreckung durch „offensive Maßnahmen“ reagieren. „Die Übungen haben die koreanische Halbinsel in ein riesiges Pulverfass verwandelt, das jeden Moment explodieren kann“, hieß es weiter. Nordkorea ist seit Langem verärgert über die Militärmanöver, die es als Übungen für eine Invasion betrachtet.

Die USA schickten nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch einen Langstreckenbomber des Typs B-52H zu gemeinsamen Luftwaffenübungen zur koreanischen Halbinsel. Der Bomber kann auch mit Atombomben bestückt werden.

Die Verlegung strategischer Waffensysteme in die Region unterstreiche die Bemühungen der USA, „die Glaubwürdigkeit der erweiterten Abschreckung“ zu verbessern, hieß es. Die USA hatten davor am 6. März einen B-52-Bomber geschickt. Unter erweiterter Abschreckung verstehen die USA die „volle Bandbreite“ ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas, einschließlich Atomwaffen.

Die jüngste Luftwaffenübung beider Länder fand nach Berichten südkoreanischer Medien über dem Gelben Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China statt. Die Übungen demonstrierten die Bereitschaft, auf jede Provokation Nordkoreas schnell reagieren zu können, wurde ein südkoreanischer Luftwaffenkommandeur zitiert.

Der Konflikt mit Nordkorea hat seit vergangenem Jahr wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nordkorea erhöhte trotz Verbots durch UN-Beschlüsse den Umfang seiner Tests mit ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können.