Kim Jong-un : Nordkorea schießt abermals ballistische Raketen ab

Das Regime in Pjöngjang setzt seine Raketentestserie weiter fort. Laut der südkoreanischen Armee schoss Nordkorea eine ballistische Rakete Richtung Meer. Die USA warnen, dass es schon bald zu einem neuen Atomwaffentest kommen könnte.

Ungeachtet internationaler Sanktionen hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben acht weitere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Meer vor seiner Ostküste abgeschossen. Dies teilte der südkoreanische Generalstab am Sonntag mit. Die Raketen seien aus der Sunan-Region in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden.

Südkorea und die USA hatten einen Tag zuvor ihre ersten gemeinsamen Militärübungen seit mehr als vier Jahren in Gewässern vor der japanischen Insel Okinawa abgeschlossen.

Zuvor hatte Nordkorea in diesem Jahr bereits 23 Raketentests vorgenommen. Zuletzt schoss das international isolierte kommunistische Land am 25. Mai drei Raketen ab, darunter mutmaßlich seine größte Interkontinentalrakete. Die US-Regierung verhängte daraufhin neue Sanktionen gegen Nordkorea. Im UN-Sicherheitsrat scheiterten die USA mit ihrem Vorstoß für härtere internationale Sanktionen gegen Pjöngjang allerdings am Veto von China und Russland.

Die USA warnen bereits seit Wochen, Nordkorea könne bald erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen. In der Folge des damaligen Atomwaffentests hatte sich der UN-Sicherheitsrat das bislang letzte Mal auf Sanktionen gegen das Regime in Pjöngjang einigen können. Nordkorea verfügt nach Diplomatenangaben über Atombomben und ballistische Raketen, hat es demnach aber bislang nicht geschafft, diese beiden Technologien zusammenzuführen.