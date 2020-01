Atomstreit mit Nordkorea : Kim verschreibt Trump eine Schocktherapie

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kündigt die Entwicklung neuer Waffen an. Darauf verzichten will das Land nur unter einer Bedingung.

Kim Jong-uns Neujahrsansprache war mit Spannung erwartet worden. In den vergangenen beiden Jahren hatte der nordkoreanische Machthaber den ersten Tag des Jahres genutzt, um sich als Staatsmann zu inszenieren und zentrale politische Weichen neu zu stellen. In diesem Jahr aber kam es anders als gedacht. Um neun Uhr morgens übertrug das Staatsfernsehen am Mittwoch keine Neujahrsansprache, sondern stattdessen einen langen Bericht über eine Rede, die Kim Jong-un bereits am Dienstag vor dem Zentralkomitee der Arbeiterpartei gehalten hatte. Und darin markierte er einen potentiellen Wendepunkt im Atomkonflikt mit den Vereinigten Staaten.

Seit mehr als zwei Jahren hat Nordkorea keine Interkontinentalrakete und keine Atomwaffe mehr getestet. Kim Jong-un selbst hatte im April 2018 ein vorläufiges Ende solcher Tests verkündet und damit eine Phase der relativen Entspannung eingeleitet. Doch an sein eigenes Moratorium, so die zentrale Botschaft der Rede, will er sich jetzt nicht mehr gebunden fühlen. Damit erhöht Kim Jong-un zunächst einmal den Druck auf Amerikas Präsidenten Donald Trump, der das Ausbleiben solcher Tests stets als Erfolg seiner Diplomatie ausgegeben hat. Womöglich spekuliert Kim Jong-un darauf, dass Trump im Kampf um seine Wiederwahl negative Schlagzeilen vermeiden will, die seinen selbsterklärten außenpolitischen Erfolg in Zweifel ziehen würden. Jedenfalls ließ Kim Jong-un seinem amerikanischen Gegenpart die Tür für eine neue diplomatische Initiative einen Spalt breit offen: Wie sehr Nordkorea seine Abschreckungskapazitäten ausbaue, werde von „der künftigen Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber Nordkorea abhängen“, sagte er.

Im Klartext könnte das heißen: Sollte Amerika sich doch noch zu einer Lockerung der Sanktionen gegenüber Nordkorea durchringen, könnte das Land auf einen entsprechenden Waffentest verzichten. Nach einer Absage an weitere Verhandlungen klang das zumindest nicht. Wann und ob mit einem neuerlichen Waffentest zu rechnen ist, blieb offen.

Washington soll bezahlen

Um seine Drohung zu unterstreichen, kündigte er aber an, dass „die Welt eine neue strategische Waffe kennenlernen wird“, die sein Land in naher Zukunft besitzen werde. Auch von „schockierenden Handlungen“ sprach er, mit denen Nordkorea Washington bezahlen lassen werde „für die Schmerzen, die unser Volk ertragen musste und für die (aufgrund der Sanktionen) so sehr gehemmte Entwicklung“. Worin die Schocktherapie bestehen könnte, wurde aus seinen Worten nicht deutlich – nur so viel: Die Partei sei entschlossen, die Abschreckungskapazitäten beständig auszubauen, um sicherzustellen, „dass keine Macht es wagt, uns anzugreifen“.

Dass Kim Jong-un zum Jahreswechsel eine härtere Gangart gegenüber Washington einlegen würde, war wohl unumgänglich. Er selbst hatte sich unter Zugzwang gesetzt, indem er Amerika ein Ultimatum bis Ende des Jahres gesetzt hatte, auf nordkoreanische Forderungen einzugehen. Darauf ließ Washington sich nicht ein und wies die Frist als „künstlich“ zurück. Das Ultimatum, das Kim Jong-un bereits im April formuliert hatte, war seinem Bemühen geschuldet, nach dem aus seiner Sicht ehrabschneidenden Gipfel von Hanoi im Februar 2019 wieder in die Offensive zu kommen. Vor dem Gipfel hatten die Staatsmedien ausführlich über Kims Reise nach Vietnam berichtet, was nur heißen kann, dass er sich seiner Sache ziemlich sicher gewesen sein muss. Dass er dann mit leeren Händen zurückkehrte, war eine Schmach, die ein Diktator nicht leicht verkaufen kann.

Auch sein Testmoratorium hatte Kim Jong-un ursprünglich nicht als Zugeständnis an Amerika dargestellt, sondern als Ausweis dessen, dass Nordkorea erfolgreich zur Atommacht aufgestiegen sei, so dass weitere Tests nicht notwendig seien. Das Regime hatte eine Interkontinentalrakete gezündet, deren Reichweite genügt, um die Vereinigten Staaten zu treffen. Nach Einschätzung von Fachleuten ist Nordkorea aber den Beleg schuldig geblieben, dass es die technischen Fähigkeiten besitzt, die Rakete mit Atomsprengköpfen zu bestücken, die den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen könnten, bei dem große Hitze entsteht.

Mehr zum Thema 1/

Die Abkehr von seinem Testmoratorium begründete Kim Jong-un nun damit, dass Amerika die von ihm gemachten Zugeständnisse, den Teststopp und die Schließung des Atomtestgeländes Punggye-ri, nicht in angemessener Weise beantwortet habe. Damit hob der Machthaber einmal mehr hervor, dass die Atomverhandlungen nach seiner Vorstellung ein Geben und Nehmen sein müssten, während Washington verlangt, dass Nordkorea zunächst einen Großteil seiner Atomwaffen abrüsten müsse, bevor es Gegenleistungen erwarten könne.