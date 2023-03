Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Atomwissenschaftler seines Landes aufgefordert, die Produktion von waffenfähigem Kernmaterial „exponentiell zu steigern und die weitere Produktion mächtiger Atomwaffen voranzutreiben“. Die Staatsmedien zitierten Kim am Dienstag weiter, Nordkorea müsse „einwandfrei darauf vorbereitet seien, Atomwaffen jederzeit und überall einzusetzen“.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin.



Dazu verbreitete Fotos eines Treffens mit Wissenschaftlern und Militärs im nordkoreanischen Atomwaffeninstitut zeigten Kim neben verschiedenen ausgestellten kleineren Gefechtskörpern. Westlichen Berichten zufolge soll es sich dabei um taktische nukleare Sprengköpfe namens „Hwasan-31“ handeln. Westlichen Beobachtern des nordkoreanischen Atomprogramms zufolge weise dies auf Fortschritte in der Herstellung verkleinerter Sprengköpfe hin, die auf Interkontinentalraketen montiert werden könnten.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA sei Kim zudem über ein IT-basiertes integriertes Atomwaffen-Managementsystem namens „Haekbangashoe“ informiert worden, dessen Zuverlässigkeit „in der jüngsten kombinierten taktischen Übung zur Simulation eines nuklearen Gegenangriffs streng geprüft“ worden sei.

Ankündigung folgt auf Reihe nordkoreanischer Tests

Am Montag hatte Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgeschossen. Dies wurde auch als Reaktion auf die Entsendung des amerikanischen Flugzeugträgers „USS Nimitz“ in die Region gesehen. Die Kampfgruppe des Flugzeugträgers nahm am Montag an gemeinsamen Seeübungen mit südkoreanischen Kriegsschiffen in internationalen Gewässern südlich der koreanischen Halbinsel teil. Am Freitag testete Nordkorea zudem eine erstmals der Öffentlichkeit präsentierte Unterwasserdrohne, die laut nordkoreanischen Angaben mit einem Atomsprengkopf bestückt werden könne.

Die Zunahme von Simulationen mit potentiellen Nuklearwaffen nährt Befürchtungen, Nordkorea könne in der näheren Zukunft einen weiteren Atomwaffentest durchführen. Den letzten unternahm das Regime im Jahr 2017.