Nordkorea ist eine Familiendiktatur in dritter Generation. Aber keiner seiner beiden Vorgänger hat die Familie so in der Öffentlichkeit inszeniert wie Kim Jong-un. Sieben Mal ist der Machthaber in den vergangenen vier Monaten mit seiner Tochter Ju-ae aufgetreten, deren Alter auf etwa zehn Jahre geschätzt wird. Zum ersten Mal bekam die nordkoreanische Öffentlichkeit das Mädchen im November beim Test einer Interkontinentalrakete zu sehen.

Bis dahin hatten die Staatsmedien ihre Existenz nicht einmal erwähnt. Danach trat sie an der Seite ihres Vaters so häufig auf, als wäre sie immer da gewesen: bei der Militärparade zum 75. Jahrestag der Armeegründung, bei einem Fußballspiel anlässlich des Geburtstags ihres Großvaters, bei einer Grundsteinlegung für ein Wohnbauprojekt in Pjöngjang.