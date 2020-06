Nordkorea : Kim Yo-jong will Härte zeigen

Pjöngjang geht nicht mehr ans Telefon. An der innerkoreanischen Grenze hatte sich die Kommunikation zwischen Nord und Süd in den vergangenen Jahren dergestalt eingespielt, dass die Militärs einander zweimal am Tag anriefen. Bei diesen Gelegenheiten konnten Probleme des Grenzalltags besprochen und Zwischenfälle idealerweise vermieden werden. Der Norden hat diese Verbindung immer als ein Zugeständnis seinerseits betrachtet, weil offiziell die Sprachregelung gilt, das kommunistische Land komme bestens ganz alleine zurecht.

Einseitige Zugeständnisse kann man, so die nordkoreanische Lesart, ebenso einseitig wieder zurücknehmen. Jetzt hat Pjöngjang, in Gestalt der Schwester des Staatsführers, zu dieser Maßnahme gegriffen. Als Grund für die Kappung aller Kommunikationsverbindungen nennt Kim Yo-jong die Aktivitäten ehemaliger Nordkoreaner im Süden. Dieses in ihren Worten „widerliche Pack“ pflegt seit einiger Zeit, Flugblätter mit kritischen Botschaften über die Versorgungslage in Nordkorea und das Atomwaffenprogramm mit Hilfe von Ballonen über die innerkoreanische Grenze zu schicken.

Niemand weiß, ob die Botschaften im Norden zur Kenntnis genommen werden, ob sie eine Wirkung entfalten. Aber die Führung, die gerade in jüngster Zeit auffallend oft das „Volk“ zu Solidaritätsbekundungen mit Staatsführer Kim Jong-un genötigt hat, ist offensichtlich besorgt. Als Ausweis von Souveränität, innerer Stärke gar, wird man die Reaktion aus Nordkorea sicher nicht bezeichnen können.

Das Land steckt spätestens seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Kim Jong-uns mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Hanoi im vergangenen Jahr in einem Dilemma. Die internationalen Sanktionen schmerzen, eine Linderung ist nicht in Sicht. Und da Pjöngjang nicht bereit ist, beim Atomwaffenprogramm substantielle Zugeständnisse zu machen, hat sich seit Hanoi praktisch nichts bewegt.

Gehorcht Nordkorea einer Frau?

Hinzu kommen jetzt zwei weitere Probleme. Das eine, die globale Corona-Pandemie, hat das Regime in Pjöngjang zwar nicht zu verantworten. Sie trifft das verarmte Land trotzdem und trotz aller Behauptungen des Gegenteils. Das zweite Problem steht an der Spitze der Staatshierarchie. Vor einigen Wochen gab es heftige Spekulationen über die Gesundheit Kim Jong-uns. Wie fundiert diese waren, kann ein Außenstehender nicht beurteilen.

Aber man muss kein Geheimagent sein, um zu sehen, dass jemand, der schon in jungen Jahren so aussieht wie der nordkoreanische Staatsführer, schnell ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem entwickeln kann. In den vergangenen Wochen ist Kims Schwester Kim Yo-jong öffentlich stärker herausgestellt worden. Ausdruck ihrer neuen Stellung ist die Botschaft an Südkorea über die Kappung der Kommunikation und die Drohung mit einer „Katastrophe“, falls die Regierung in Seoul die Aktivitäten der Oppositionellen nicht unterbinde.

Kim Yo-jong ist noch jünger als ihr Bruder. Und sie ist eine Frau. Beides macht es für sie nicht leichter in einem Land, in dem Frauen politisch weiterhin eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Andererseits ist Kim Yo-jong aber das einzige Mitglied der Kim-Familie, das Kim Jong-un für den Fall der Fälle beerben könnte. Deshalb erscheint es naheliegend, dass sie sich profilieren will. In einem System wie dem nordkoreanischen, das zum Überleben ausgeprägte Feindbilder braucht, kann man sich nur behaupten, wenn man hart auftritt.

Kim Yo-jong will offensichtlich zeigen, dass sie aus dem Holz geschnitzt ist, aus dem Führer entstehen.