Nordkorea in der Coronakrise : Kims Kontaktsperre

Nordkorea hat sich während der Pandemie noch weiter isoliert. Machthaber Kim Jong-Un scheint verunsichert, was der Machtwechsel in Washington für seine Diktatur bedeutet. Eine Analyse.

Nordkorea ist schon in gewöhnlichen Zeiten politisch und wirtschaftlich isoliert. Doch seitdem das Regime in Pjöngjang die Grenzen geschlossen hat, um das Land vor der Corona-Pandemie zu schützen, ist es fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Nur wenigen nordkoreanischen Funktionären ist es noch erlaubt, ein- oder auszureisen. Für Ausländer sind Reisen nach Nordkorea fast unmöglich.

Das Regime von Machthaber Kim Jong-un behauptet, sein Land sei frei von Covid-19. Das ist nicht glaubhaft, zumal an der chinesisch-nordkoreanischen Grenze weiterhin geschmuggelt wird und diese Menschen auch das Virus ins Land bringen können. Berichten zufolge soll es in Militärcamps kleinere Ausbrüche der Krankheit gegeben haben, die eingedämmt worden seien. Es ist denkbar und plausibel, dass Nordkorea die knapp zwei Millionen Impfdosen, die es über die internationale Initiative Covax bekommen soll, auch für diese kleineren Hotspots und die Elite in Partei und Militär in der Hauptstadt Pjöngjang benötigt.