75 Jahre Arbeiterpartei : Nordkorea feiert Parteijubiläum mit nächtlicher Militärparade

Zuschauer verfolgen in Seoul eine Fernsehsendung zur Militärparade in Pjöngjang angesichts des 75. Jahrestages der Gründung der Arbeiterpartei Bild: EPA

Nordkorea hat den 75. Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei mit einer ungewöhnlichen nächtlichen Militärparade begangen. Das Staatsfernsehen begann am Samstagabend (Ortszeit) damit, Bilder der Feierlichkeiten mit Tausenden marschierenden Soldaten, jubelnden Menschenmassen, Militärmusik und einem Feuerwerk im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang zu zeigen. Machthaber Kim Jong-un hielt demnach eine Rede. Mund-Nase-Bedeckungen wurden bei der Parade offenbar nicht getragen. Nordkorea bezeichnet sich selbst als Corona-frei.

Beobachter gehen davon aus, dass es sich um eine Aufzeichnung einer Parade und Feierlichkeiten in der Nacht zum Samstag handelte. Zuvor hatte das Militär in Südkorea schon mitgeteilt, dass es Hinweise dafür gebe, dass am frühen Morgen in Pjöngjang eine große Militärparade auf dem Kim-Il-Sung-Platz stattgefunden habe.

Nordkorea hatte keine Ankündigungen zu einer Militärparade gemacht. In Südkorea wurde jedoch erwartet, dass das Nachbarland mit einer machtvollen Parade das Parteijubiläum feiern werde. Schon in den vergangenen Wochen hatten Fachleute in den Vereinigten Staaten Satellitenbilder veröffentlicht, die auf Proben für den Aufmarsch von Soldaten und die Präsentation von Waffen in Pjöngjang hindeuteten.

Auch wurde spekuliert, Nordkorea könnte eine neue Interkontinentalrakete vorführen. Die international isolierte Führung in Pjöngjang nimmt häufig wichtige Gedenk- oder Feiertage zum Anlass, Stärke zu demonstrieren. Machthaber Kim hatte Ende 2019 bei einem Parteitreffen gedroht, die Welt werde in naher Zukunft eine „neue strategische Waffe“ erleben. Seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Kims mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam stocken die Verhandlungen über Nordkoreas Atomwaffenprogramm. Das Land ist international weitgehend isoliert.