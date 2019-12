Streit um Atomprogramm : Nordkorea droht Amerika

Nordkorea habe es nicht mehr nötig, zu „verbergen, was es von nun an tun wird“, heißt es aus dem Außenministerium des Landes. Amerika müsse wählen, was für ein Weihnachtsgeschenk es haben wolle.

Zwei Südkoreaner schauen sich im Oktober in Seoul Nachrichten über einen nordkoreanischen Raketenstart an. Bild: dpa

Im Streit um sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea verdeckte Warnungen in Richtung der Vereinigten Staaten ausgestoßen. In Anspielung auf eine von Nordkorea selbst gesetzte Frist bis zum Jahresende erklärte das Außenministerium in Pjöngjang am Dienstag, es sei „ganz den Vereinigten Staaten überlassen, zu wählen, welches Weihnachtsgeschenk sie erhalten“. Nordkorea habe es nicht mehr nötig, „zu verbergen, was es von nun an tun wird“, wurde der für Vereinigten Staaten zuständige Vizeaußenminister Ri Thae-song zitiert. Konkreter wurde Ri nicht.

Nordkorea-Fachleute und Medien in Südkorea sehen hinter der Erklärung die Drohung, dass Nordkorea sein Moratorium für Atomversuche sowie den Test von Langstreckenraketen aufheben könnte. Fachmann Ankit Panda schrieb auf Twitter, Ris Äußerungen könnten „Vorbereitungen für Aktivitäten nach dem Neujahr andeuten, die leicht von Satelliten beobachtet werden können, zum Beispiel die Vorbereitung eines Satellitenstarts in Sohae“.

Nordkorea Vizeaußenminister unterstellte den Vereinigten Staaten, mit ihrem Wunsch für einen Dialog tricksen zu wollen. Die amerikanische Regierung wolle Nordkorea hinhalten und den Dialog für eigene politische Interessen nutzen.

Die Führung in Nordkorea hatte zuletzt in mehreren Erklärungen deutlich gemacht, an neuen Atomgesprächen mit den Vereinigten Staaten nicht interessiert zu sein, solange Washington keine neue Vorschläge mache. Pjöngjang setzte eine Frist dafür bis zum Ende des Jahres.

Die Verhandlungen sind seit dem gescheiterten Gipfeltreffen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Februar in Vietnam nicht mehr vorangekommen. Beide Seiten konnten sich nicht über den Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen einigen.