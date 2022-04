Nach Präsidentenwahl in Seoul : Warum Nordkorea jetzt mit einem Atomschlag droht

Angespannte Lage: Übung der südkoreanischen Armee am Dienstag in Paju unweit der Grenze zu Nordkorea Bild: dpa

Nordkorea hat dem Süden mit einem atomaren Gegenschlag gedroht, sollten die südkoreanischen Streitkräfte den Norden angreifen. „Wenn der Süden Koreas sich für eine militärische Konfrontation entscheidet, werden unsere Nuklearstreitkräfte zwangsläufig ihre Pflicht tun müssen”, äußerte Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, in einer am Dienstag von Staatsmedien verbreiteten Mitteilung. „Die wichtigste Aufgabe der Nukleareinheiten ist die Verhinderung eines solchen Krieges, doch wenn es zum Krieg kommt, verwandelt sich ihre Mission zur Vernichtung der Streitkräfte des Feindes mit einem Schlag.“

Damit reagierte Kim Yo-jong auf Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers Suh Wook. Dieser hatte am Freitag erklärt, das Land sei in der Lage, „zielgenau und schnell“ Raketenabschussstellen in Nordkorea zu bombardieren, wenn sich von dort ein Angriff auf den Süden abzeichne. Kim Yo-jong nannte die Äußerungen über einen möglichen Präemptivschlag einen „unwiderruflichen sehr großen Fehler“. Zugleich sagte sie, der Norden werde von sich aus „keinen einzigen Schuss in Richtung Süden abfeuern, weil wir deren Streitkräfte nicht als ebenbürtig empfinden.“ Norden und Süden seien Teil der gleichen Nation, die einander nicht bekämpfen sollten. Zuvor hatte Kim den südkoreanischen Verteidigungsminister bereits als „Abschaum“ beschimpft. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers äußert sich regelmäßig in scharfen Worten zum Nachbarland.

Ein Sprecher des neugewählten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol, der sein Amt im Mai antritt, bekräftigte, dass Südkorea die Möglichkeit eines Präemptivschlags sich vorbehalte. Im Unterschied zu einem Präventivschlag betont der Begriff, dass es um die Verhinderung eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs geht. Yoon vertritt in seiner Nordkorea-Politik eine deutlich härtere Linie als der scheidende Präsident Moon Jae-in. Die Drohung aus Pjöngjang kann insofern als Botschaft an den neuen Staatschef in Seoul betrachtet werden. Sie kommt zudem wenige Tage vor den Feierlichkeiten zum 110. Geburtstag von Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung, in deren Rahmen eine weitere Machtdemonstration erwartet wird.