Größter Fehlschlag seit 2017 : Rakete Nordkoreas stürzt vorschnell ab

Menschen schauen auf einen Fernsehbildschirm, auf dem eine Nachrichtensendung mit Filmmaterial über Nordkoreas Rakete gezeigt wird, in einem Bahnhof in Seoul, Südkorea. Bild: dpa

Nordkorea hat am Mittwoch beim Start einer wahrscheinlich ballistischen Rakete offenbar einen Fehlstart erlitten. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs feuerte Nordkorea das Projektil gegen 9.30 Uhr Ortszeit in Sunan ab, einem Außenbezirk der Hauptstadt Pjöngjang. Die Rakete scheine in einer Höhe von 20 Kilometern oder weniger explodiert zu sein, hieß es. Für Nordkorea wäre es der größte Fehlschlag seit August 2017, als eine Rakete kurz nach dem Start in Stücke zerbrach. Die Internetnachrichtenseite NK News berichtete von Zeugen aus Pjöngjang, die ein Geräusch wie von einem großen Flugzeug und danach einen lauten Krach gehört hatten. Andere sahen roten Rauch. Nach dem Bericht sollen Teile der Rakete in oder in der Nähe von Pjöngjang herabgestürzt sein.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Von Sunan hatte das Regime am 27. Februar und am 5. März zwei Raketen starten lassen, die nach Einschätzung der Amerikaner und der Südkoreaner Interkontinentalraketen waren. Das Regime in Pjöngjang sprach dagegen von Tests für Aufklärungssatelliten. Die westlichen Alliierten vermuten, dass Nordkorea derzeit Tests durchführt, um in Bälde die Langstreckenfähigkeiten seiner Raketen zu demonstrieren. Womöglich werde Nordkorea eine Rakete des Typs Hwasong-17 testen, die im Oktober 2020 erstmals auf einer Militärparade gezeigt wurde. Zuletzt hatte Nordkorea im November 2017 eine Langstreckenrakete des Typs Hwasong-15 getestet.

Ukraine für Kim eine Lehre

Die amerikanischen Streitkräfte im Indo-Pazifik verurteilten am Mittwoch den Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea und riefen Pjöngjang dazu auf, weitere destabilisierende Handlungen zu unterlassen. Die japanische Regierung kam auch zu dem Schluss, dass wahrscheinlich eine ballistische Rakete abgefeuert wurde, die aber vermutlich nicht wie geplant geflogen ist. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte, China unterstütze keine Handlungen, die die Spannung in der Region eskalierten.

Das diktatorische Regime zelebriert im April den 110. Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung und begeht den zehnten Jahrestag der Machtübernahme des Enkels, Kim Jong-un. Das könnten Anlässe sein, um die militärische Macht Nordkoreas zu demonstrieren. Der missglückte Raketentest kommt wenige Tage, nachdem Südkorea den konservativen Politiker Yoon Suk-yeol zum neuen Präsidenten gewählt hat. Yoon hat eine härtere Position gegenüber Nordkorea angekündigt. Zum Schutz vor der Bedrohung aus dem Norden will er weitere amerikanische THAAD-Raketenabwehrsysteme in Südkorea installieren.

Mehr zum Thema 1/

Beobachter in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sehen die jüngste Reihe von Raketentests durch Kim Jong-un weniger als ein Signal an Südkorea, sondern mehr an die Vereinigten Staaten, dessen Fokus sich mehr gegen China und derzeit auf Russland richtet. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine halten es die Beobachter für ausgeschlossen, dass Nordkoreas Machthaber Kim sich auf den Verzicht auf nukleare Waffen einlasse. Die Ukraine hatte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die russischen Atomraketen auf ihrem Gebiet abgegeben und im Gegenzug Sicherheitszusagen erhalten, die sich als wertlos herausgestellt haben.