Nordirland-Krise : Unionisten verhindern Konstituierung des Parlaments

Eine Woche nach der Wahl in Nordirland hat die unionistische Democratic Unionist Party (DUP) die Konstituierung des neuen Parlaments in Belfast verhindert, indem sie am Freitag die Wahl eines Kammerpräsidenten verweigerte. Bisher hatte sie nur angekündigt, eine Regierungsbildung unmöglich zu machen – die nordirischen Statuten verlangen dafür eine Beteiligung der größten unionistischen Partei. Mit dem Eskalationsschritt will die DUP den Druck auf die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über das sogenannte Nordirlandprotokoll im Brexitvertrag erhöhen. Die DUP verlangt substanzielle Änderungen am Protokoll, insbesondere ein Ende der Kontrollen für Waren aus Großbritannien, die nur für Nordirland bestimmt sind.

Die Regierung in London zeigte Verständnis für die Haltung der DUP. Brexit-Minister Jacob Rees-Mogg nannte es am Freitag „vernünftig“ und sagte, das Nordirlandprotokoll „muss verändert werden“. Die Unionisten in Nordirland seien „verständlicherweise besorgt darüber, wie das Protokoll angewendet wurde, und das sollten auch wir sein“, sagte er. „Der Vertrag selbst sieht seine Überarbeitung vor, welche noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist”, fügte Rees-Mogg hinzu. Der Europäischen Union warf er vor, „nicht in gutem Glauben zu verhandeln“. Gleichzeitig bezeichnete er angekündigte Vergeltungsmaßnahmen aus Brüssel – darunter die Aufkündigung des Freihandelsvertrags – als „unverhältnismäßig“ und äußerte Zweifel daran, dass die EU zur erforderlichen Einstimmigkeit in dieser Frage findet.

Außenministerin Liz Truss hatte sich am Donnerstag enttäuscht über das jüngste Telefongespräch mit EU-Unterhändler Maroš Šefčovič geäußert und gesagt, dass der Regierung nun „keine andere Wahl bleibt als zu handeln“. Sie plant, in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorzustellen, mit dem Regelungen des Brexit-Vertrags außer Kraft gesetzt werden könnten. Der irische Außenminister Simon Coveney sprach am Freitag im Blick auf die Gesetzesinitiative von „anti-demokratischem Verhalten“. Die Regierung in London plane, „bewusst internationales Recht zu brechen“, sagte er. Der „Guardian“ berichtete, dass in den kommenden Tagen eine Delegation amerikanischer Abgeordneter unter Führung des einflussreichen Nordirland-Fachmanns Richie Neal nach London reisen werde. Neal warnt seit Langem vor einer einseitigen Aufkündigung des Nordirlandprotokolls und drohte bereits mit einem Stopp der britisch-amerikanischen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen. Erwartet wird, dass Washington außerdem einen ständigen Repräsentanten nach Belfast entsendet.

Die nationalistische – auf eine irische Wiedervereinigung ausgerichtete – Sinn Fein, die die DUP in den Wahlen erstmals überholt hatte und nun die stärkste Fraktion im Parlament von Belfast stellt, bezeichnete das Vorgehen der Unionisten am Freitag als „schandhaft“. Die Blockade der DUP führt dazu, dass Nordirland weiterhin von den Ministern der alten Regierung verwaltet wird. Sie können nur sehr eingeschränkte Entscheidungen treffen und keine neuen Vorhaben auf den Weg bringen.