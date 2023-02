Vertrauen war lange Zeit Mangelware in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Das änderte sich, als Rishi Sunak Ende Oktober in der Downing Street einzog. Von da an „wurde die Atmosphäre viel besser“, berichtete ein hoher EU-Beamter am Montag, „und wir haben viel konstruktiver zusammengearbeitet“. Nach zwei Wochen im Amt traf der neue Premierminister die Kommissionspräsidentin am Rande der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich. Man habe ganz und gar darin überein gestimmt, wie der Ukraine zu helfen sei, erzählte Ursula von der Leyen am Montag. Diese „vertrauensvolle“ Zusammenarbeit habe sie ermutigt, einen Kompromiss beim schwierigsten Thema zu suchen: der Anwendung der Brexit-Regeln auf Nordirland, die im sogenannten Nordirland-Protokoll niedergelegt sind.

Am Montagnachmittag stellten beide das Resultat ihrer Arbeit vor. Sunak und von der Leyen standen in einem Hotel in Windsor und präsentierten die „Rahmenvereinbarung von Windsor“. Anschließend wurde die Kommissionspräsidentin von König Charles am Stammsitz seiner Familie empfangen. Ein Sprecher des Palasts ließ durchblicken, dass Sunak ausdrücklich um diese Audienz gebeten hatte. Sie war Teil einer wohlüberlegten Inszenierung: Der Ort und der König sollten dem Kompromiss royalen Glanz verleihen und ihn herausheben aus dem politischen Gezänk in London und Belfast. Einem Gezänk, das bisher einer für alle Seiten tragfähigen Lösung im Wege stand.

Ein wichtiges Zugeständnis

Von der Leyen und Sunak haben sich weit aufeinander zubewegt und dabei manche rote Linie hinter sich gelassen. So hatte die Europäische Union stets darauf bestanden, dass am Text des Nordirland-Protokolls nichts geändert werden dürfe. Es ist fester Bestandteil des EU-Austrittsabkommen, das vor drei Jahren wirksam wurde und von beiden Seiten ratifiziert wurde. Jetzt aber wird es Änderungen geben, auch wenn sie unterhalb der Ratifikationsschwelle bleiben. Sunak nannte ein Beispiel dafür: Die britische Regierung könne die Alkoholsteuer im gesamten Königreich senken, um ein Pint Bier günstiger zu machen. Das erfordert Ausnahmen bei der Verbrauchs- und Mehrwertsteuer, die sich in Nordirland am EU-Rahmen orientiert. Auch „unbewegliche Vermögensgüter, bei denen kein Risiko besteht, dass sie in den EU-Binnenmarkt gelangen“, etwa Wärmepumpen, können dort künftig unter den EU-Mindestsätzen verkauft werden. Formal genehmigen muss dies der Ständige Ausschuss beider Seiten, der das Protokoll implementiert. In der EU setzt dies die Zustimmung des Ministerrats voraus, also der Mitgliedstaaten, was politisch aber kein Problem sein sollte.

Sunak machte auch ein wichtiges Zugeständnis, das seine beiden Vorgänger stets verweigert hatten: Er erkannte an, dass Streitfragen, die EU-Recht betreffen, in letzter Instanz allein vom Europäischen Gerichtshof entschieden werden. Für Brüssel ist das zentral, weil Nordirland in weiten Teilen weiter im EU-Binnenmarkt bleibt. Und der funktioniert nur, wenn EU-Bestimmungen überall einheitlich ausgelegt werden. Für die Hardcore-Brexiteers in London und die Hardcore-Unionisten in Belfast steht das freilich in Widerspruch zu ihrer nationalen Souveränität. Deshalb musste etwas gefunden werden, das diese Einwände zumindest abschwächt – und der DUP eine Brücke baut, um ihre Blockade der nordirischen Institutionen zu beenden. „Stormont Brake“ heißt das nun, Stormont-Bremse, es ist der komplizierteste Teil des Kompromisses.