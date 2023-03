Was geschah im September 2022 in der Ostsee?

Explosion von Nord Stream : Was geschah im September 2022 in der Ostsee?

Nach der Explosion am Meeresgrund im September 2022 trat Gas in die Ostsee aus. Bild: AP

Was war passiert?

Am 26. September 2022 wurden mutmaßlich Sprengstoffanschläge auf die beiden Nord-Stream-Pipelines verübt. Beide Stränge der Leitung Nord Stream 1, über die Russland Deutschland von 2011 bis 2022 mit Gas beliefert hatte, wurden beschädigt; erst kurz zuvor war die Pipeline wegen des Ukrainekriegs außer Betrieb genommen worden. Sie war aber noch mit Erdgas befüllt, das in die Ostsee austrat. Die Pipeline Nord Stream 2, von der ein Strang beschädigt wurde, war noch nicht in Betrieb genommen worden.

Die Lecks entstanden nahe der Insel Bornholm in der schwedischen und dänischen Wirtschaftszone. Dort verläuft die Pipeline in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern. Schwedische und dänische Fachleute untersuchten später die Lecks und stellten auch anhand seismographischer Daten fest, dass es sich um schwere Sabotage gehandelt hatte; demnach wurden Sprengstoffspuren entdeckt.

Welche neuen Erkenntnisse gibt es?

Am Mittwoch hat die Bundesanwaltschaft bestätigt, dass sie im Januar ein verdächtiges Schiff durchsuchen lassen habe. Es bestehe der Verdacht, dass es zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte. Belastbare Aussagen zu Tätern, Motiven und einer staatlichen Steuerung könnten derzeit nicht getroffen werden.

Die Wochenzeitung „Zeit“ sowie die Sender ARD und SWR hatten zuvor berichtet, dass Ermittler das Boot identifiziert hätten, das mutmaßlich für die Sabotage verwendet wurde. Demnach handelt es sich um eine Yacht, die von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet wurde, welche Ukrainern gehört. Die Operation auf hoher See soll demnach von fünf Männern und einer Frau durchgeführt worden sein: einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, die den Sprengstoff zu den Tatorten transportiert und dort platziert haben sollen. Den deutschen Berichten zufolge ist die Nationalität der mutmaßlichen Täter unklar; sie sollen für die Anmietung des Bootes professionell gefälschte Reisepässe genutzt haben. In der amerikanischen Zeitung „New York Times“ hieß es dagegen am Montag, man halte es für wahrscheinlich, dass ukrainische und/oder russische Staatsangehörige den Anschlag begangen hätten.

Wie die „Zeit“ weiter berichtete, sei die Gruppe am 6. September von Rostock aufgebrochen, die Ausrüstung sei vorher mit einem Lieferwagen in den Hafen gebracht worden. Ermittler lokalisierten das Schiff demnach am folgenden Tag in Wieck (Darß) und später an der dänischen Insel Christiansø nordöstlich von Bornholm. Es sei im Anschluss dem Eigentümer in ungereinigtem Zustand zurückgegeben worden. Auf dem Tisch in der Kabine habe man Spuren von Sprengstoff nachweisen können.

Wen bezichtigen die Vereinigten Staaten?

Offiziell hat sich die Regierung von Präsident Joe Biden bisher nicht zu den neuen Erkenntnissen geäußert. Nach amerikanischen Medienberichten vom Montag nehmen die Geheimdienste der Vereinigten Staaten aufgrund neuer Erkenntnisse die Hypothese aber sehr ernst, dass eine „proukrainische Gruppe“ hinter dem Anschlag auf die Gasleitungen stecken könne. Man habe gleichwohl noch keine feste Schlussfolgerung gezogen. Es gebe weiterhin „enorme Lücken“ bei der Rekonstruktion des Tathergangs, zitiert die „New York Times“ einen namentlich nicht genannten Regierungsvertreter. Ob sich die Täter mit einer Regierung abgestimmt hätten, sei unklar.