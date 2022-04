Konflikt im Norden Äthiopiens : Erstes Hoffnungszeichen in umkämpfter Region Tigray

Aktualisiert am

Erstes Hoffnungszeichen in umkämpfter Region Tigray

In dem seit eineinhalb Jahren währenden Tigray-Krieg in Nordäthiopien begehen beide Seiten schwere Menschenrechtsverletzungen. Dennoch gibt es jetzt Hoffnung auf eine Deeskalation.

Binnenflüchtlinge aus Tigray werden in Mekele mit essen versorgt Bild: AP

Eineinhalb Jahre nach dem Be­ginn des Krieges in Tigray gibt es erstmals Hoffnung auf De­eskalation, wenn sie auch nicht groß ist. Die Bilanz des Konflikts ist er­schütternd. Die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen beträgt mehr als 2,6 Millionen, und die Ernährung von mehr als 9 Millionen Menschen in den nördlichen Regionen Äthiopiens ist nicht gesichert – in Tigray sind das 80 Prozent der Bevölkerung.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Zehntausende wurden von den Kräften beider Seiten seit November 2020 getötet. Manchen Einschätzungen zufolge liegt die wahre Zahl der Kriegsopfer aber wesentlich höher: Aufgrund von Hunger und mangelnder medizinischer Versorgung als Folge der Kämpfe könnten mehr als eine halbe Million Menschen gestorben sein, schrieben Wissenschaftler der Universität Gent kürzlich. Das würde den Tigray-Krieg zum tödlichsten Konflikt der vergangenen Jahre machen.