Knapp drei Wochen nach dem Putsch im Niger ist der neue Premierminister, Ali Mahame Lamine Zeine, zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen. Zeine reiste am Dienstag in den benachbarten Tschad, der ebenfalls vom Militär regiert wird. In der Hauptstadt N’Djanema traf er Präsident Mahamat Idriss Déby Itno. Zeine habe dem „Bruderland Tschad“ eine persönliche Botschaft des neuen nigrischen Machthabers Abdourahamane Tiani überbringen wollen, um die genauen Umstände des Staatsstreichs zu erklären, hieß es in einer Mitteilung der nigrischen Präsidentschaft.

Am 26. Juli hatten hatten Offiziere der Präsidialgarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum entmachtet. Der Kommandeur der Eliteeinheit, Tiani, ernannte sich im Anschluss zum neuen Machthaber und bildete eine Übergangsregierung.

Auch der erdölreiche, aber von Armut geprägte Tschad wird von einer Militärregierung geleitet. Nachdem der frühere Langzeitherrscher, Idriss Déby Itno, Angaben der Armee zufolge im April 2021 von Rebellen getötet wurde, übernahm sein Sohn, General Mahamat Idriss Déby Itno, die Macht. Er führt seitdem eine Übergangsregierung.