Niger : Wo der Hass auf Frankreich herkommt

Der Putsch in Niger hat sich angekündigt. Doch in Europa wurde lange nicht wahrgenommen, wie sich in den Sahel-Staaten eine antifranzösische Stimmung ausbreitete.

Über die Antwort muss der Ingenieur in Niamey nicht lange nachdenken. Weshalb viele Nigrer eine solche Abneigung gegenüber Frankreich haben? „Was für eine Frage“, ruft er in das Telefon. „Jeder freut sich darüber, dass die französische Umklammerung vorbei ist und Niger und seine Ressourcen an die Nigrer zurückfallen werden. Die Menschen in allen sozialen Schichten sind Frankreich überdrüssig, seit Emmanuel Macron, der selbst keine Kinder hat, die Fruchtbarkeit nigrischer Frauen geißelt und uns Dinge entgegen unserer Kultur und Traditionen vorschreiben will.“

Was haben ein Militärputsch, Fruchtbarkeit und der französische Präsident miteinander zu tun? Aus Sicht vieler Nigrer eine Menge. Die Männer der Präsidentengarde hatten vor zwei Wochen den nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum, der 2021 gewählt worden war, gerade festgenommen, da zogen Tausende Menschen in Niamey schon auf die Straßen. Sie warfen Brandkörper in die französische Botschaft, hissten die russische Fahne an dem Gebäude, wohlwissend, dass sie mit so einer Aktion sofort die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf sich ziehen und Frankreich maximal provozieren.