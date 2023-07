Die Gemeinschaft westafrikanischer Staaten will gegen die Putschisten harte Sanktionen verhängen. Auch Frankreich droht den neuen Machthabern - während Demonstranten in Niamey die französische Botschaft attackieren.

Westafrikanische Staats- und Regierungschefs haben den neuen Machthabern in Niger nach einem Putsch mit dem „Einsatz von Gewalt“ gedroht. Innerhalb von einer Woche müssten sie die demokratisch gewählte Regierung wieder einsetzen, hieß es auf einem Krisentreffen der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) am Sonntag in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria.

Alle Handels- und Finanzbeziehungen würden ausgesetzt, das Land werde isoliert. Das Vermögen der Republik Niger bei Zentralbanken von ECOWAS-Mitgliedern soll eingefroren werden. Gegen die Putschisten würden Finanz- und Reisesanktionen verhängt.

Währenddessen ereigneten sich in der nigrischen Hauptstadt Niamey heftige Proteste. Tausende Menschen protestierten vor der französischen Botschaft. Wie auf Videos in den sozialen Medien zu sehen war, randalierten Demonstranten und warfen Brandsätze in das Gebäude. Frankreich hatte seine Truppen nach dem Abzug aus Mali und Burkina Faso nach Niger verlegt. Berichten zufolge versuchten einige Demonstranten, in die Botschaft einzudringen.

„Sofortige und unerbittliche Reaktion Frankreichs“

Der französische Präsident Emmanuel Macron teilte mit, er werde „keinen Angriff gegen Frankreich und seine Interessen dulden“. Jeder, der französische Staatsangehörige angreife, „wird mit einer sofortigen und unerbittlichen Reaktion Frankreichs rechnen müssen“, hieß es aus dem Elysée-Palast. Frankreich unterstütze gleichzeitig „alle regionalen Initiativen“, die auf die „Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung“ in dem westafrikanischen Land und die Rückkehr des von Putschisten festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum abzielten.

Ungefähr zur gleichen Zeit kündigten die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS auf einem Krisentreffen im benachbarten Nigeria den „Einsatz von Gewalt“ an, sollten sich die Putschisten nicht zurückziehen und die vorige gewählte Regierung wieder einsetzen. Vor dem Treffen hatten die neuen Machthaber schon Widerstand gegen eine „militärische Intervention“ angekündigt und zu Protesten aufgerufen. Ziel des Krisentreffens der ECOWAS sei es, einen „Aggressionsplan“ gegen Niger zu genehmigen, sagte ein Sprecher der Junta. An einer militärischen Intervention sollen demnach auch Nicht-Mitglieder von ECOWAS und „bestimmte westliche Länder“ beteiligt sein. „Wir möchten ECOWAS und andere Abenteurer noch einmal daran erinnern, dass wir fest entschlossen sind, unser Heimatland zu verteidigen“, hieß es weiter.

Ultimatum der Afrikanischen Union

ECOWAS, der 15 Staaten angehören, kündigte die Isolierung Nigers an, Handels- und Finanzbeziehungen würden ausgesetzt. Ähnlich hatte ECOWAS auf die Putsche in Mali und Burkina Faso reagiert. Dort sind allerdings weiterhin Militärregierungen an der Macht. Die Afrikanische Union setzte den Putschisten ebenfalls ein Ultimatum. Die Soldaten hätten 15 Tage Zeit, um in die Kasernen zurückzukehren und die verfassungsmäßige Ordnung im Land wiederherzustellen.

Am Freitag hatte sich der Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, selbst in einer Fernsehansprache zum neuen Staatslenker erklärt. Zuvor war der westafrikanische Staat faktisch zwei Tage lang führungslos gewesen, nachdem am Mittwoch Teile der Präsidentengarde den Eingang zum Präsidentenpalast blockiert und Präsident Bazoum festgenommen hatten. Später schlossen sich das nationale Militär und alle Sicherheitseinheiten den Putschisten an. Sie erklärten die Verfassung für ungültig, schlossen die Grenzen und führten eine nächtliche Ausgangssperre ein.

Hoffnungsträger in der Sahelzone

Zahlreiche westliche Nationen und die Vereinten Nationen verurteilten den Umsturz scharf. Nach Frankreich teilte auch die Europäische Union mit, den selbst ernannten Machthaber in Niger nicht anzuerkennen. Präsident Mohamed Bazoum sei demokratisch gewählt. „Er ist und bleibt der einzige rechtmäßige Präsident des Niger“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Wochenende.

Auch die Vereinigten Staaten dringen auf eine Wiederherstellung der Demokratie. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken habe mit Bazoum telefoniert und „unerschütterliche“ Unterstützung angeboten, teilte das Außenministerium mit. Die verfassungsmäßige Ordnung müsse wiederhergestellt werden.

Niger ist der große Hoffnungsträger in der Sahelregion für die westlichen Regierungen gewesen, nachdem Frankreich seine Truppen aus Mali und Burkina Faso abziehen musste und die Friedensmission der Vereinten Nationen, MINUSMA, auf Druck der malischen Übergangsregierung bis Ende dieses Jahres beendet wird.

Außerdem ist der Putsch ein Rückschlag für die Demokratiebemühungen in Westafrika. Der Amtsantritt von Bazoum nach den Wahlen 2021 ist der erste friedliche und demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen Land seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 gewesen. Schon kurz vor seinem Antritt hatte es allerdings einen Putschversuch des Militärs gegeben.

Zwischen dem Chef der Präsidentengarde und Bazoum sollen sich die Spannungen jüngst verstärkt haben. Mehrere Quellen berichteten, der Präsident habe Tchiani absetzen wollen. Das Militär in Niger versuchte in der Vergangenheit eine aktive Rolle als staatliche Institution über die Verteidigung und die Sicherheit hinaus zu spielen, zeitweise präsentierte es sich sogar als Verfechter der Demokratie, in dem es zunehmend autokratisch regierende Staatslenker absetzte. Am Sonntag wurde der nigrische Präsident weiterhin von seiner Leibgarde festgehalten. Öffentlich hat er sich seit Donnerstagmorgen nicht gemeldet.