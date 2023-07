Aktualisiert am

Soldaten verkünden Machtübernahme in Niger

Präsident offenbar abgesetzt : Soldaten verkünden Machtübernahme in Niger

Das Land galt bislang als Hoffnungsträger in der krisengeschüttelten Sahel-Zone. Nun haben Angehörige des Militärs den Sturz der Regierung verkündet. Der Verbleib von Präsident Bazoum ist unklar.

Oberst Amadou Adramane verkündet im nationalen Fernsehen den Sturz der Regierung in Niger. Bild: Reuters

In Niger haben sich die Befürchtungen über einen Putsch offenbar bewahrheitet. Soldaten teilten in der Nacht zum Donnerstag mit, die Regierung von Präsident Mohamed Bazoum gestürzt zu haben. Am Mittwochmorgen hatten Teile der Präsidentengarde den Palast von Bazoum umstellt und das Staatsoberhaupt festgehalten.

Die Putschisten verkündeten in einer Fernsehansprache, „alle staatlichen Institutionen“ würden außer Kraft gesetzt, die Grenzen würden geschlossen und bis auf Weiteres werde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die „Verteidigungs- und Sicherheitskräfte“ hätten beschlossen, das „Regime zu beenden“, sagte Oberst-Major Amadou Abdramane. Dies sei die Reaktion auf die ständige Verschlechterung der Sicherheitslage und die schwache Regierungsführung.

Niger war vor allem für westliche Regierungen der große Hoffnungsträger in der krisengeschüttelten Sahel-Region. Es war nach einer Reihe von Putschen in Mali, Burkina Faso und Guinea eines der letzten Länder, die von einem demokratisch gewählten Zivilisten geführte wurden. Der Verbleib von Bazoum war am Donnerstagmorgen weiter unklar. Der 63 Jahre alte Politiker hatte die Präsidentschaftswahl 2021 gewonnen.

Drehkreuz für die Bundeswehr

Niger ist ein wichtiger Stützpunkt für das französische Militär nach dem Abzug aus Mali und Burkina Faso. Auch die Bundeswehr plant, zumindest einen Teil ihres bevorstehenden Abzugs aus Mali über den Lufttransportstützpunkt Niamey durchzuführen. Nigrische Spezialkräfte erhalten Training und logistische Unterstützung von den USA und Frankreich. Die Verlegung der militärischen Einheiten hat in den vergangenen Wochen eine Art Boom in der Hauptstadt Niamey ausgelöst. Die Mieten für Immobilien in den besseren Vierteln schossen in die Höhe, Hotelzimmer waren kaum noch zu bekommen. Nichtregierungsorganisationen planten die Eröffnung von Büros.

Seit der Unabhängigkeit von Frankreich hatte Niger mehrere gewaltsame Umstürze erlebt. Der letzte Putschversuch ereignete sich kurz vor der Amtseinführung Bazoums gegen seinen Vorgänger Mahamadou Issoufou, der in den Wahlen nach Vorgaben der Verfassung nicht mehr kandidieren durfte. Der Verzicht auf eine dritte Amtszeit hat Seltenheitswert in Westafrika und brachte Issoufou 2021 den hoch angesehenen Mo-Ibrahim-Preis für gute Regierungsführung ein. Der letzte erfolgreiche Putsch hatte sich im Februar 2010 ereignet.

Ob der Wüstenstaat tatsächlich ein Stabilitätsanker in einem Teil Afrikas sein kann, in dem seit mehr als zehn Jahren islamistische Terrorgruppen ihr Unwesen treiben, war schon lange zweifelhaft. Im Index über die menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen rangiert das Land weit unten. Die Bevölkerung wächst stark mit einer Geburtenrate von sieben Kindern je Frau. Im Südwesten sind islamistische Terrorgruppen von Mali aus eingedrungen, im Süden aus dem Nordosten Nigerias. Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks hat Niger mehr als eine halbe Million Flüchtlinge und Vertriebene aufgenommen, die meisten aus Nigeria und Mali.

Die Meuterei von Teilen der Präsidentengarde dürfte indes Unzufriedenheit und Machtkämpfen innerhalb des Militärs geschuldet sein. Wie das französische Magazin „Jeune Afrique“ am Mittwoch berichtete, soll der Präsident erwogen haben, den Chef der Präsidentengarde, den er bereits von seinem Vorgänger übernommen hatte, abzusetzen. Die Parteien der Regierungskoalition sprachen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP von einem „selbstmörderischen und antirepublikanischen Wahnsinn“.

Blinken fordert sofortige Freilassung

Im Zentrum der Hauptstadt Niamey versammelten sich nach Angaben von Journalisten am Mittwoch Demonstranten, die dem Staatschef ihre Unterstützung ausdrücken wollten. Einige versuchten zum Amtssitz des Präsidenten zu gelangen, wurden aber von der Präsidentengarde mit Warnschüssen vertrieben, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den „unkonstitionellen Regierungswechsel“ scharf. Der Generalsekretär sei „zutiefst verstört“ über den Arrest von Präsident Bazoum, erklärte Guterres' Sprecher Stephane Dujarric.

US-Außenminister Antony Blinken forderte die „sofortige Freilassung“ des Staatschefs. Auch die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) verurteilte den Putschversuch und forderte die sofortige und bedingungslose Freilassung Bazoums. Die Europäische Union teile die Einschätzung der Ecowas, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei Twitter erklärte. „Die EU verurteilt jeden Versuch, die Demokratie zu destabilisieren und die Stabilität Nigers zu beeinträchtigen.“

Bundeswehrsoldaten in Sicherheit

Die in Niger stationierten Bundeswehrsoldaten waren laut Bundesverteidigungsministerium in Sicherheit. „Wir haben die Rückmeldung, dass unsere Soldaten in Sicherheit sind - das ist uns das Wichtigste“, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums.

Der Bundestag hatte im Mai das Mandat für die Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Militärmission EUMPM Niger erteilt. Aktuell sind daran laut Bundesverteidigungsministerium etwa ein Dutzend Bundeswehr-Soldaten beteiligt.

Zudem unterhält die Bundeswehr auf dem Flughafen von Niamey seit zehn Jahren ein Logistik-Drehkreuz für den UN-Blauhelmeinsatz im benachbarten Mali. Dafür sind aktuell nach Ministeriumsangaben „um die hundert“ deutsche Soldaten vor Ort.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte bei einem Besuch in Niger im April bekräftigt, dass dort „der Schwerpunkt unseres zukünftigen militärischen Engagements im Sahel“ liegen werde und das Land als „Damm gegen den Terrorismus“ bezeichnet.