Der Generalstab der nigrischen Armee will nach eigenen Angaben die Erklärung der Putschisten unterschreiben und damit „das Regime“ von Präsident Mohamed Bazoum „beenden“. Die Armeeführung habe „beschlossen, sich der Erklärung der (...) Sicherheitskräfte anzuschließen“, um eine „tödliche Konfrontation zwischen verschiedenen Kräften zu vermeiden“, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung von Generalstabschef Abdou Sidikou Issa.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Am Mittwochmorgen hatte die Präsidentengarde den Palast von Bazoum umstellt und das Staatsoberhaupt dort festgesetzt. Der Präsident hatte weiter Kontakt zur Außenwelt. So telefonierte er, wie die F.A.Z. aus Regierungskreisen in Berlin erfuhr, am Mittwochabend noch mit Olaf Scholz. Der Bundeskanzler sicherte ihm die Solidarität Deutschlands zu.

In der Nacht zum Donnerstag gaben beteiligte Soldaten in einer Fernsehansprache dann bekannt, die Regierung gestürzt zu haben. Sie verkündeten, „alle staatlichen Institutionen“ würden außer Kraft gesetzt, die Grenzen würden geschlossen und bis auf Weiteres werde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die „Verteidigungs- und Sicherheitskräfte“ hätten beschlossen, das „Regime zu beenden“, sagte Oberst-Major Amadou Abdramane. Dies sei die Reaktion auf die ständige Verschlechterung der Sicherheitslage und die schwache Regierungsführung.

Nigers Außenminister Hassoumi Massoudou rief die meuternden Militärangehörigen auf, Präsident Bazoum freizulassen und ihre Forderungen im Dialog zu klären. Dem französischen Nachrichtensender France 24 sagte er: „Wir sind die legalen und legitimierten Autoritäten in Niger.“ Er habe außerdem mit Bazoum gesprochen und erklärte, dass es dem Präsidenten gut gehe. Das Präsidialamt rief die Bevölkerung in Niger über Twitter auf, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu retten.

Drehkreuz für die Bundeswehr

Niger war vor allem für westliche Regierungen der große Hoffnungsträger in der krisengeschüttelten Sahelregion. Es war nach einer Reihe von Putschen in Mali, Burkina Faso und Guinea eines der letzten Länder, die von einem demokratisch gewählten Zivilisten geführt wurden. Der 63 Jahre alte Bazoum hatte die Präsidentschaftswahl 2021 gewonnen.

Niger ist ein wichtiger Stützpunkt für das französische Militär nach dem Abzug aus Mali und Burkina Faso. Auch die Bundeswehr plant, zumindest einen Teil ihres bevorstehenden Abzugs aus Mali über den Lufttransportstützpunkt Niamey durchzuführen. Nigrische Spezialkräfte erhalten Training und logistische Unterstützung von den USA und Frankreich. Die Verlegung der militärischen Einheiten hat in den vergangenen Wochen eine Art Boom in der Hauptstadt Niamey ausgelöst. Die Mieten für Immobilien in den besseren Vierteln schossen in die Höhe, Hotelzimmer waren kaum noch zu bekommen. Nichtregierungsorganisationen planten die Eröffnung von Büros.