Niger : Militärmachthaber weisen französischen Botschafter aus

Aktualisiert am

Einsatzkräfte in der Nähe einer französischen Militärbasis in Niger Bild: EPA

Die Militärregierung in Niger hat den französischen Botschafter in Niamey aufgefordert, das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Die Behörden hätten beschlossen, Botschafter Sylvain Itte seine Zulassung zu entziehen, erklärte das Außenministerium am Freitag. Das französische Außenministerium wies die Entscheidung umgehend zurück – und sprach den Machthabern die Autorität ab.

Frankreich habe die Forderung der Putschisten zur Kenntnis genommen, teilte das Ministerium gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit. Weiter erklärte es wörtlich: „Die Putschisten haben keine Befugnis, diesen Antrag zu stellen, da die Akkreditierung des Botschafters allein durch die gewählten legitimen nigrischen Behörden erfolgt.“

Ein Bericht von AFP, wonach auch die Botschafter Deutschlands, Nigerias und der USA ausgewiesen werden sollen, wurden von den Behörden dementiert. Die Nachrichtenagentur zog die Meldung zurück. Diese sei auf gefälschte Dokumente zurückgegangen, hieß es.

Westliche Staaten erkennen Machthaber nicht an

Militärs hatten am 26. Juli im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht im Land übernommen. Frankreich erkennt die neuen Machthaber im Einklang mit anderen westlichen und afrikanischen Staaten nicht an.

Die in Niger an die Macht gekommenen Militärvertreter haben seit dem Staatsstreich insbesondere Paris vorgeworfen, militärisch im Niger eingreifen zu wollen, um Bazoum wieder einzusetzen. Zudem behaupteten sie, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS sei ein Handlanger der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich.

Die Machthaber in Niger hatten die Ausweisung Ittes mit der „Weigerung“ des französischen Botschafters begründet, einer Einladung des nigrischen Außenministeriums zu einem Gespräch nachzukommen und anderer „Handlungen der französischen Regierung, die den Interessen des Niger zuwider laufen“.

Die ECOWAS hatte nach dem Staatsstreich weitreichende wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land verhängt und mit einem militärischen Eingreifen zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung gedroht.

Vor dem Staatsstreich in Niger hatte Frankreich die Regierung von Präsident Bazoum aktiv im Kampf gegen dschihadistische Milizen unterstützt. Noch immer sind etwa 1500 französische Soldaten in dem Land stationiert.