Niger : Militärmachthaber weisen deutschen Botschafter aus

Aktualisiert am

Einsatzkräfte in der Nähe einer französischen Militärbasis in Niger Bild: EPA

Wenige Stunden nach der Ausweisung des französischen Botschafters haben die Militärmachthaber in Niger am Freitagabend auch den deutschen Botschafter Oliver Schnakenberg aufgefordert, das Land zu verlassen. Im Schreiben des nigrischen Außenministeriums an die Bundesregierung heißt es, der deutsche Diplomat werde aufgefordert, „innerhalb von 48 Stunden“ aus dem nigrischen Staatsgebiet auszureisen.

In dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, begründen die Machthaber die Ausweisung mit der „Weigerung“ Schnakenbergs, einer „Einladung zu einem Gespräch“ zu folgen – sowie mit „anderen Handlungen der deutschen Regierung, die den Interessen von Niger zuwider laufen“. Mit einer ähnlich lautenden Begründung wurde kurz darauf auch der nigerianische Botschafter Mohamed Usman aufgefordert, Niger binnen 48 Stunden zu verlassen. Die Behörden hätten beschlossen, ihm seine Zulassung zu entziehen, erklärte das Außenministerium.

Militärs hatten am 26. Juli in Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht im Land übernommen. Deutschland und Frankreich erkennen die neuen Machthaber im Einklang mit anderen westlichen und afrikanischen Staaten nicht an.

Nigeria gilt als demokratisches Schwergewicht in der Region und hatte sich vehement für die Wiedereinsetzung der gewählten Regierung im Niger eingesetzt. Das Land unterstützt zudem den Beschluss der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas), eine Eingreiftruppe zur Wiederherstellung der Demokratie im Niger zusammenzustellen. Die Ecowas hatte nach dem Staatsstreich weitreichende wirtschaftliche Sanktionen gegen Niger verhängt.