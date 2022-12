Vorwürfe gegen Grenzpolizei : Sofia: Keine Schüsse auf Migranten von bulgarischer Seite

Bulgariens Übergangsregierung hat in mehreren westlichen Medien erhobene Vorwürfe, laut denen die Grenzpolizei des Landes einen syrischen Migranten angeschossen und schwer verwundet haben soll, am Dienstag zurückgewiesen. Zuvor hatte unter anderem der Sender Sky News über einen entsprechenden Vorfall berichtet. Videomaterial zeigt einen angeschossenen jungen Mann. Der Vorfall soll sich bereits Anfang Oktober an der Grenze Bulgariens zur Türkei ereignet haben.

Laut dem Innenministerium in Sofia soll eine interne Untersuchung ergeben haben, dass von bulgarischer Seite aus keine Schüsse abgefeuert worden seien. An besagtem Datum hätten 65 Personen versucht, illegal die Grenze zu überschreiten. Einige hätten sich „aggressiv“ benommen, Steine geworfen und einen Grenzpolizisten verletzt, hieß es. Die Übergangsregierung wies zudem auf zwei aufeinanderfolgende Überprüfungen der EU-Kommission hin, die ergaben, dass Bulgarien die Bedingungen für einen Beitritt zum Schengen-Raum erfülle.

Rutte: Für 50 Euro über die Grenze

Dass der Vorfall erst mehr als zwei Monate später öffentlich wurde, hat laut einer in Sofia verbreiteten Lesart auch mit einer am Donnerstag anstehenden Entscheidung zu tun. Dann wollen die Schengen-Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie den Anträgen Kroatiens, Rumäniens und Bulgariens zustimmen, zum 1. Januar 2023 diesem Raum beizutreten. Während gegen den Beitrittswunsch Kroatiens zuletzt kein Widerstand zu vernehmen war, zeigen sich bei Bulgarien insbesondere die Niederlande ablehnend. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte machte am Dienstag am Rande des Westbalkangipfels in Tirana klar, dass sein Land beim Treffen der EU-Innenminister gegen die Aufnahme Bulgariens stimmen werde.

„Das ist kein Nein, sondern ein Noch-nicht“, sagte Rutte. Er habe mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radev darüber gesprochen. „Ich bin optimistisch, dass wir hoffentlich nächstes Jahr Fortschritte machen können“, so Rutte. Niederländische Diplomaten erläuterten, dass Den Haag seine Entscheidung zu Bulgarien von einem neuen Bericht der EU-Kommission zum sogenannten Kooperations- und Verifikationsmechanismus abhängig mache, den die EU-Kommission im Zuge des EU-Beitritts eingerichtet hatte, um Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit zu überwachen.

Rutte sorgte in den vergangenen Tagen mit Andeutungen für Irritationen, wonach man die türkisch-bulgarische Grenze für 50 Euro überqueren könne. Die Niederlande stünden im Gegensatz zu den Ansichten der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments sowie der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten, sagte der bulgarische Übergangsregierungschef Galab Donew. Die niederländische Haltung sei „antieuropäisch“. Die tschechische Ratspräsidentschaft muss nun im Lichte von Ruttes Ankündigung vom Dienstag entscheiden, ob sie an ihrem Vorschlag festhält, über Rumänien und Bulgarien im Doppelpack zu entscheiden. Dann würde Den Haag beiden Ländern nicht zustimmen können. In diesem Fall ist Einstimmigkeit zwingend vorgeschrieben.

Berichte über brutales Vorgehen der bulgarischen Grenzpolizei gegen irreguläre Migranten sind hingegen nicht neu. Viele sind solide belegt. Zum Kontext gehört aber auch, dass in diesem Jahr schon drei bulgarische Polizisten durch von Migranten ausgehende Gewalt ums Leben kamen. Anfang November wurde ein bulgarischer Polizist nachts von Unbekannten erschossen, als er ein Loch im Grenzzaun zur Türkei inspizieren wollte. Im August waren zwei Polizisten getötet worden, als sie sich einem Bus mit Migranten in den Weg gestellt hatten. Der Bus hielt jedoch nach bulgarischer Darstellung nicht an und überrollte die in ihrem Fahrzeug sitzenden Beamten.