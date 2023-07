Im Sommer vor zwei Jahren trafen sich die Vorsitzenden der niederländischen Grünen und Sozialdemokraten in einer Gartenlaube am Rand von Amsterdam. Jesse Klaver von Grün-Links und Liliane Ploumen von der Partei der Arbeit vereinbarten eine langfristige politische Zusammenarbeit ihrer Parteien – bis hin zu einer möglichen Fusion. Diesem Ziel sind die Parteien nun sehr nahegekommen. Im Senat, der Vertretung der Provinzen, bilden sie schon eine gemeinsame Fraktion. Und bei der vor­gezogenen Parlamentswahl am 22. November werden sie mit gemeinsamer Kandidatenliste und gemeinsamem Pro­gramm antreten. So haben es die Mitglieder jetzt mit großer Mehrheit beschlossen.

Bei den Sozialdemokraten sprachen sich 88 Prozent der Basis dafür aus, bei den Grünen sogar 92 Prozent. In beiden Parteien nahmen mehr als sechzig Prozent der Mitglieder an der Online­abstimmung teil, die gleich nach dem Sturz der aktuellen Regierung von Mark Rutte angesetzt worden war. Überraschend kam das nicht, und doch ist die Entwicklung erstaunlich. Vor der Wahl 2021 war eine solche Zusammenarbeit noch am Widerstand von Funktionären und Mitgliedern gescheitert.

Seit 2002 kein linker Regierungschef mehr

Klaver sprach von einem „historischen Tag“, als das Ergebnis am Montagabend bekannt gegeben wurde. „Wir haben so oft gehört: Das wird nie funktionieren. Aber es zeigt, dass Verän­derung möglich ist, wenn man einfach weiter daran glaubt.“ Auch die Vorsitzende der Partei der Arbeit – inzwischen ist es nicht mehr Ploumen, sondern Attje Kuiken – dankte den Mit­gliedern, die „ihre eigenen Zweifel überwunden“ hatten. Die Zustimmung und die Wahlbeteiligung seien „um ein Vielfaches höher“ ausgefallen als erwartet, sagte sie.

Beide Parteien wollen mit dem Schritt die Zersplitterung der politischen Linken überwinden. Seit der letzten Parlamentswahl gehören der Abgeordnetenkammer 17 Parteien an, davon etliche im linken Spektrum. Sozialdemokraten und Grüne kamen selbst nur noch auf 5,7 und 5,2 Prozent der Stimmen – weit entfernt von früheren Ergebnissen. Klaver warnte vor einer Entwicklung wie in Italien, wo die Linke seit Langem zerstritten ist und so der Rechten den Weg an die Macht ebnete. Politisch stehen sich beide Parteien näher als in Deutschland, weil sich auch die Grünen als dezidiert linke Kraft verstehen. Sie waren 1990 aus einer Fusion von Kommunisten, Pazifisten, Linksradikalen und der Evangelischen Volkspartei hervorgegangen.

Sozialdemokraten und Grüne hoffen auf die Chance, wieder die Regierung zu führen. Der letzte linke Minister­präsident war von 1994 bis 2002 der Sozialdemokrat Wim Kok. In aktuellen Umfragen liegen beide Parteien zwischen je 6 und 8 Prozent. Zusammen kommen sie immerhin in Reichweite der beiden führenden Parteien, der rechtsliberalen VVD und der rechtspopulistischen Bauern-Bürger-Bewegung (BBB), die sich zwischen 14 und 18 Prozent bewegen. Viel hängt davon ab, mit welchem Spitzenkandidaten sie in den Wahlkampf ziehen. Auch das muss nun gemeinsam entschieden werden, bis diesen Donnerstag wollen die Parteivorstände das Bewerbungsverfahren klären. Mitte August soll der Wunschkandidat feststehen.

Nachdem Klaver am Mittwoch abgesagt hat, kommen nur zwei Personen infrage, beides Sozialdemokraten: Frans Timmermans, exekutiver Vizepräsident der EU-Kommission, und Marjolein Moorman, eine Politikerin aus Amsterdam. Beide haben eine Kandidatur nicht ausgeschlossen und werden immer wieder genannt. Für Timmermans sprechen seine große politische Erfahrung, seine Bekanntheit und sein Erfolg als Spitzenkandidat der europäischen So­zialdemokraten bei der Europawahl 2019. Seinerzeit war die Partei der Ar­beit mit 19 Prozent stärkste Kraft in den Niederlanden geworden – eine Größenordnung, von der heute kaum noch jemand zu träumen wagt.

Gegen Timmermans spricht, dass er als 62 Jahre alter Mann mit weißem Rauschebart nicht unbedingt den Neuanfang verkörpern würde, den sich viele wünschen. Für einen solchen stünde in der Tat eher Moorman. In der Amsterdamer Stadtverwaltung ist die 49 Jahre alte Politikerin für Bildung und Integration sowie den stark mi­grantisch geprägten Stadtteil Südost zuständig, sie hat ein markant linkes Profil. Allerdings ist sie über Amsterdam hinaus kaum bekannt.