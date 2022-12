Niederländischer Sklavenhandel : Entschuldigen, bevor das keiner mehr hören will

Mark Rutte am 19. Dezember in Den Haag Bild: Reuters

Mark Rutte wählte das Nationalarchiv in Den Haag für jenen „bedeutsamen Augenblick“, den er wochenlang angekündigt hatte. Ein nüchterner Ort, aber eben auch der Ort, an dem man sich der eigenen Geschichte stellen muss. Das tat der niederländische Ministerpräsident am Montagnachmittag, schnörkellos und direkt, wie es landestypisch ist. Bloß zwanzig Minuten dauerte seine Rede, die schon viel Wirbel und Ärger verursacht hatte, bevor er auch nur ein Wort sprach. Würde er sich wirklich für die Verstrickung seines Landes in die Sklaverei entschuldigen? Und warum ausgerechnet an diesem Tag? Die erste Frage beantwortete Rutte, die zweite nicht.

„Jahrhundertelang haben der niederländische Staat und seine Vertreter die Sklaverei ermöglicht, gefördert, bewahrt und davon profitiert“, sagte Rutte. Jahrhundertelang seien Menschen zu „Handelsware“ gemacht, ausgebeutet und missbraucht worden. Unter staatlicher Autorität sei die menschliche Würde auf grausamste Weise verletzt worden. Trotzdem hätten Regierungen auch nach der Abschaffung der Sklaverei nicht erkannt, welche bleibenden negativen Folgen sie habe. Dann kam der entscheidende Satz: „Dafür bitte ich im Namen der niederländischen Regierung um Entschuldigung.“ Rutte wiederholte ihn etwas knapper auf Englisch und in den Sprachen der einstigen Kolonien.

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Zwischen 1600 und 1814 waren mehr als 600.000 Menschen unter niederländischer Flagge über den Atlantik verschifft worden, als Teil eines lukrativen Dreieckshandels. Die staatliche Westindienkompanie transportierte Waren aus Europa nach Westafrika und tauschte sie dort gegen Arbeitskräfte ein. Die wiederum brachte sie als Sklaven nach Südamerika und in die Karibik, wo sie auf den Plantagen der Kolonialherren arbeiten mussten. Mit Kaffee, Baumwolle und Zucker beladen, fuhren die Schiffe wieder zurück nach Europa – ein sehr einträgliches Geschäft, das die Niederlande reich machte und auch von anderen Staaten praktiziert wurde. Jeder fünfte Sklave war noch minderjährig, mehr als jeder zehnte kam schon während der Überfahrt ums Leben. Die niederländische Ostindienkompanie versklavte zwischen 660 000 und mehr als einer Million Menschen in Südasien.

Rutte antwortete mit seiner Rede auf den Bericht einer von ihm selbst eingesetzten Kommission zur Aufarbeitung der Sklaverei. Und er löste vieles ein, was die Kommission im Juli vorigen Jahres eingefordert hatte. Er nannte die Sklaverei ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und sagte zu, einen Fonds für soziale Initiativen einzurichten, die der Aufarbeitung der Geschichte mehr Sichtbarkeit geben sollen. Im Gespräch sind 200 Millionen Euro. Zudem wird es ein neues Museum geben. Vor allem aber erkannte der Regierungschef an, dass es bei alledem nicht bloß um die Vergangenheit geht. „Jahrhunderte der Unterdrückung und Ausbeutung wirken sich bis heute aus: in rassistischen Stereotypen, in diskriminierenden Mustern der Ausgrenzung, in sozialer Ungleichheit“, sagte Rutte. Um damit zu brechen, müsse man der Geschichte offen und ehrlich ins Auge sehen.

Das hatte schon die Kommission getan, der prominente Bürger mit Wurzeln in den früheren Kolonien angehörten. Sie war infolge der massiven Proteste eingerichtet worden, die im Sommer 2020 nach dem gewaltsamen Tod George Floyds in Amerika auch die Niederlande erschütterten. „Der institutionelle Rassismus von heute ist untrennbar mit Jahrhunderten der Sklaverei und des Kolonialismus und den Ideen, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, verbunden“, bilanzierte der Abschlussbericht „Ketten der Vergangenheit“.