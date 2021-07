Organisierte Kriminalität : Wer tötete den niederländischen Anwalt Derk Wiersum?

Der Mordanschlag auf den bekannten Journalisten Peter R. de Vries vorige Woche hat die Niederlande aufgewühlt. Auf offener Straße war der Kriminalreporter erschossen worden, mitten in Amsterdam, das sich gerne als liberalste Stadt der Welt sieht. König Willem-Alexander und führende Politiker sprachen von einem Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Ähnliches war schon im September 2019 zu hören, als der Anwalt Derk Wiersum vor seinem Haus im Amsterdamer Stadtteil Buitenveldert erschossen wurde. Wiersum vertrat seinerzeit Nabil B., den Kronzeugen in einem Verfahren gegen den Drogenboss Ridouan Taghi. Die Staatsanwaltschaft sieht Taghi als Auftraggeber, auch im Fall de Vries wird in diese Richtung ermittelt. Am Montag begann unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen der Strafprozess gegen die beiden Männer, die des Mordes an Wiersum angeklagt sind.

Giërmo B., 37 Jahre alt, und Moreno B., 32, – beide sind nicht miteinander verwandt – bestreiten, dass sie etwas mit der Tat zu tun haben. Die Anklage stützt sich auf DNA-Spuren, Mobilfunkdaten, abgehörte Gespräche und abgefangene Nachrichten. Demnach hatten sich beide Männer Prepaid-Mobilfunkkarten besorgt, die am 5. September 2019 freigeschaltet wurden. Sie buchten sich mehrmals in Funkzellen in der Nähe von Wiersums Haus ein. Die Staatsanwaltschaft sieht das als Beleg dafür, dass beide Männer sich mit dem Ort des Anschlags vertraut machten. Zuvor sollen bereits Späher den Anwalt wochenlang ausgekundschaftet haben. Am Morgen des 18. Septembers trafen sich die beiden Angeklagten um 5.30 Uhr im Südosten Amsterdams, wie ebenfalls Mobilfunkdaten zeigen. Knapp eine Stunde später bog ein weißer Opel Combo in die Straße des Anwalts ein und parkte dort, was von einer Überwachungskamera festgehalten wurde. Den gestohlenen Wagen hatte B. schon einige Zeit lang besessen.