Corona : Polizei verstärkt Schutz für niederländischen Gesundheitsminister

Aktualisiert am

Die private Adresse des niederländischen Gesundheitsminister Hugo de Jonge kursiert schon seit einiger Zeit in sozialen Netzwerken. Nach beunruhigenden Vorfällen bewacht die Polizei nun dessen Haus.

Der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge in einem Impfzentrum in Amsterdam am 22. Dezember Bild: EPA

Die niederländische Polizei hat die Schutzmaßnahmen für Gesundheitsminister Hugo de Jonge verstärkt. Anlass dafür sind mehrere bedrohlich wirkende Vorfälle in der Nähe des Wohnhauses des 54 Jahre alten Ministers in Rotterdam. Am Freitag wurde dort ein mobiler Polizeiposten mit mehreren Überwachungskameras installiert, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Die Polizei bestätigte demnach, dass vor dem Haus des christdemokratischen Politikers, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, „sichtbare und unsichtbare Maßnahmen getroffen wurden“.

Die private Adresse De Jonges kursiert seit einiger Zeit in sozialen Netzwerken - verbunden mit dem Aufruf, sie weiterzuverbreiten. In den vergangenen Tagen wurde vor dem Haus des Ministers ein als verdächtig eingestuftes Paket gefunden, das sich allerdings als ungefährlich erwies. Später habe ein maskierter Mann Videoaufnahmen von sich vor dem Haus ins Netz gestellt, berichtete die Zeitung „Algemeen Dagblad“. Über die Gegensprechanlage habe er verlangt, mit dem Minister über die Corona-Maßnahmen der Regierung zu sprechen. Er wurde wegen des Verdachts auf Bedrohung festgenommen.

In den Niederlanden ist wenige Tage vor Weihnachten ein harter Lockdown in Kraft getreten. Die Regierung begründete dies mit der raschen Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Viele Bürger reagierten enttäuscht, doch große gewalttätige Proteste wie in den Monaten zuvor blieben zunächst aus.