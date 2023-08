Eine neue Partei in den Niederlanden liegt in einer Umfrage kurz nach der Gründung vorn. Sie bekommt Zuspruch von links und rechts. Regieren will ihr Gründer Pieter Omtzigt aber nicht .

Der Start in den Wahlkampf ist Pieter Omtzigt gelungen. Am 20. August gründete der unabhängige Abgeordnete in den Niederlanden seine neue Partei. Eine Woche später lag der Neue Gesellschaftsvertrag, kurz NSC, in einer Umfrage ganz vorne. Auf 31 der 150 Sitze in der Abgeordnetenkammer käme die Partei, würde schon jetzt gewählt werden. Das bescheinigte ihr das Umfrageinstitut I&O am Wochenende. Dahinter folgten das neue Linksbündnis aus Grünen und Sozialdemokraten (28 Sitze) und die rechtsliberale VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte (22 Sitze). Noch sind es fast drei Monate bis zur vorgezogenen Parlamentswahl, die allermeisten Wähler haben sich noch nicht festgelegt. Allerdings zeichnet sich schon ab, dass der Wahlkampf nun anders laufen wird, als einige Strategen dachten.

Das betrifft vor allem die politische Auseinandersetzung. Omtzigt genießt hohes Ansehen, von links bis rechts. Auf einer Skala von eins bis zehn geben ihm potentielle Wähler die Note 7,6. Die neue VVD-Vorsitzende Dilan Yesilgöz kommt auf 6,4, die Chefin der Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) Caroline van der Plas auf 6,0, der Spitzenkandidat des Linksbündnisses Frans Timmermans auf 5,4. Insbesondere für Yesilgöz und van der Plas wird es schwierig werden, Omtzigt hart anzugehen, weil er bei ihren Wählern sehr beliebt ist. Die gemäßigt rechtspopulistische BBB käme der Umfrage zufolge nun nur noch auf zwölf Sitze, acht weniger als vor einem Monat, als es noch nach einem Dreikampf zwischen ihr, der VVD und dem Linksbündnis aussah. Die PVV wäre zwei Sitze schwächer. Auch rechtspopulistische Kräfte büßten ein.