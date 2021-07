Corona in den Niederlanden : Es hat sich erst mal ausgetanzt

Die neuen Infektionszahlen sind so hoch, dass man sich erst mal die Augen reiben muss: Stehen da wirklich fünf Ziffern? Ja, so ist es: Am Samstag meldete die niederländische Infektionsschutzbehörde 10.345 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. In Deutschland waren es nur 952 Infektionen, obwohl die Bevölkerung fast fünfmal so groß ist. Für die Niederlande war es der höchste Wert seit dem 25. Dezember, auf dem Höhepunkt der dritten Welle. Am Sonntag wurden etwa 9400 Neuinfektionen gemeldet. Ende Juni lagen die Werte noch bei 500 pro Tag.

Zwei Gründe gibt es für den raschen Anstieg: Am 26. Juni hatte die Regierung fast alle Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben, vier Wochen früher als geplant. Gleichzeitig setzte sich die hochansteckende Delta-Variante durch, seit Anfang dieses Monats ist sie dominant.