Sondierungen in Niederlanden : Ausschließeritis ist ansteckend

In den Niederlanden bleibt Mark Rutte fünf Monate nach der Wahl nur noch eine Minderheitsregierung. Trotz 18 Parteien im Parlament fand der amtierende Ministerpräsident nicht genug Koalitionspartner.

Noch kein politisches Traumpaar in Den Haag: Sigrid Kaag und Mark Rutte: Bild: EPA

Ist die Koalitionsbildung einfacher, wenn es viele kleine Parteien gibt und Dutzende Optionen für eine Mehrheit? Die Niederlande haben das in den fünfeinhalb Monaten seit der Parlamentswahl im März ausgetestet. Achtzehn Parteien und ein unabhängiger Abgeordneter sitzen in der zweiten Kammer, die 150 Sitze hat. Seit Dienstag steht die Antwort fest: Nein, es ist noch schwieriger, um nicht zu sagen unmöglich. Denn am Ende schier unendlicher Sondierungen hat die Ausschließeritis gesiegt. Dem amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte bleiben jetzt nur noch zwei Optionen – für ein Minderheitskabinett.

Die meisten Kleinparteien haben gar nicht erst versucht, einen Platz am Kabinettstisch zu ergattern. Sie vertreten enge Interessen: von Tierschützern, Rentnern, eingewanderten Türken und calvinistischen Ultras. Ihre Wähler ziehen programmatische Reinheit den komplizierten Kompromissen vor, die in einer Regierung notwendig sind.