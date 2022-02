Debatte in den Niederlanden : Gibt es die Abtreibungspille künftig beim Hausarzt?

Als das niederländische Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch 1984 in Kraft trat, galt es weithin als liberal. Frauen können seither bis zur 24. Woche nach der Empfängnis eine Schwangerschaft abbrechen. Sie wenden sich dafür an einen zugelassenen Facharzt oder an eine Abtreibungsklinik. Der Arzt führt dann ein Beratungsgespräch und muss sich davon überzeugen, dass die Schwangere frei entscheidet, also nicht von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt wird. Nach einer obligatorischen Wartezeit von fünf Tagen kann der Eingriff erfolgen.

In den ersten Jahren wurde die Hälfte der Abbrüche bei deutschen Frauen vorgenommen, weil die deutsche Regelung strenger war, insbesondere der Nachweis einer Notlage. Inzwischen ist dieser Anteil auf höchstens zehn Prozent gesunken.

Nun stehen die Niederlande vor einer weiteren Liberalisierung ihrer Gesetzgebung. An diesem Donnerstag stimmt das Abgeordnetenhaus über die Abschaffung der Wartefrist ab. In einem zweiten Schritt sollen dann künftig auch Hausärzte eine Abtreibungspille verordnen dürfen, mit der die Schwangerschaft rein medikamentös in den ersten neun Wochen nach der Befruchtung beendet werden kann. Bisher ist dies – ähnlich wie in Deutschland – Fachärzten und Abtreibungskliniken vorbehalten. Für beide Initiativen gibt es eine Mehrheit in der zweiten Kammer. Etwas komplizierter sind die Machtverhältnisse im Senat, der ersten Kammer; doch ist auch dort die notwendige Zustimmung wahrscheinlich.

Linke und linksliberale Kräfte dringen seit langem auf die beiden Änderungen, doch wurde der Weg dafür erst mit dem neuen Koalitionsvertrag frei. In der vorigen Legislaturperiode hatten die Christdemokraten und die calvinistische Christenunion eine Reform noch blockiert. Im neuen Koalitionsvertrag vereinbarten dieselben Partner hingegen, die Abstimmung freizugeben. Das war eine wichtige Konzession an die Linksliberalen, die zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen sind. Gemeinsam mit den Rechtsliberalen von Ministerpräsident Mark Rutte, den Sozialdemokraten, Grünen und weiteren linken Abgeordneten verfügen sie über eine Mehrheit, die sich schon in prozeduralen Abstimmungen gezeigt hat.

Diese Mehrheit hält die Bedenkzeit von fünf Tagen für eine „Bevormundung“ der Frauen. Außerdem würden sich dadurch Abbrüche verlängern, so dass in einigen Fällen keine medikamentöse Behandlung mehr möglich sei. Christdemokraten und Calvinisten argumentieren hingegen, dass nur so eine überstürzte Entscheidung vermieden und das Recht auf Leben angemessen berücksichtigt werde.

Eine Evaluierungskommission im Auftrag des Gesundheitsministeriums hatte der Regierung im vorigen Jahr empfohlen, die Frist zu überdenken. Frauen würden sich auch ohne eine solche Vorgabe, genug Zeit für eine wohlüberlegte Entscheidung nehmen, hieß es darin. Allerdings gibt es keinerlei Angaben dazu, wie viele Frauen sich innerhalb der Frist gegen einen Abbruch entscheiden.

Die erste Debatte am Mittwoch über eine neue Regelung für die Abtreibungspille verlief entlang derselben politischen Lager, wurde im Repräsentantenhaus aber in ruhigem und sachlichem Ton geführt. Die Befürworter argumentierten damit, dass die meisten Frauen sich bei einer ungewollten Schwangerschaft zuerst an ihren Hausarzt wendeten, zu dem sie ein Vertrauensverhältnis hätten. Auch eine christdemokratische Abgeordnete erkannte dies ausdrücklich an und mahnte lediglich, dass die Qualitätsstandards nicht sinken dürften.

Die Initiatorinnen des Antrags verwiesen darauf, dass eine Verschreibung durch den Hausarzt weder in Frankreich noch in Schweden zu einer höheren Zahl von Abbrüchen geführt habe. In den Niederlanden brechen 8,6 von 1000 Frauen im gebärfähigen Alter eine Schwangerschaft ab. In Deutschland liegt diese Quote bei 4,5, eine der niedrigsten in der EU.