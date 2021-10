Cannabis-Legalisierung : Vom Coffeeshop zum Drogenkrieg

Wonach riecht Amsterdam? Nicht nach den oft besungenen Rosen, sondern nach Cannabis. Der süßlich-ranzige Geruch wabert über den Grachten, wo sich ein Coffeeshop an den anderen reiht. Nach letzter Zählung waren es 166 Lokale, in die man nicht zum Kaffeetrinken geht, sondern um einen Joint zu rauchen oder sich ein Tütchen Haschisch zu kaufen. Viele Niederländer betrachten das als Bürgerrecht und Ausdruck ihrer Freiheit. Touristen fühlen sich davon magisch angezogen. Die Lokale vermarkten Hippie-Folklore, sie sind sichtbarer Ausdruck der liberalsten Drogenpolitik in Europa. Doch diese Idylle ist brüchig geworden.

Denn in den vergangenen zwanzig Jahren sind die Niederlande zum wichtigsten Umschlagplatz von harten Drogen in Europa und zur größten Produktionsstätte von synthetischen Drogen weltweit geworden. Seit Jahren führen Banden gegeneinander Krieg, wie man das sonst nur aus Mexiko oder Kolumbien kennt: mit Sturmgewehren, Handgranaten und Panzerfäusten. Gerade laufen zwei Prozesse wegen Auftragsmorden. In einem davon geht es um fünf Morde in nur acht Monaten. Im Juli traf es Peter R. de Vries, einen der bekanntesten Journalisten des Landes – erschossen am helllichten Tag, auf offener Straße, mitten in Amsterdam. Ist das bloß Zufall?

Es begann mit den Hippies

Pieter Tops lehnt sich zurück und lächelt. „Mit der Duldungspolitik hat alles begonnen“, sagt er. Tops, 65 Jahre alt, Hornbrille, die grauen Haare nach hinten gekämmt, sitzt in einem Café im Zentrum von Tilburg. Er lehrt Verwaltungswissenschaften an der örtlichen Universität und forscht an der Polizeiakademie. Vor zehn Jahren fand er heraus, dass in seiner Nachbarschaft massenhaft Cannabis angebaut wird - der Umsatz war größer als das Budget der Stadt. Tops recherchierte, er schrieb Studien und Bücher, die das Land in Staunen versetzen. Sein jüngstes Werk hat er zu dem Gespräch mitgebracht: „Drogenland Niederlande“. Er will erklären, was schief gelaufen ist.

Die Duldungspolitik, auf Niederländisch „gedoogbeleid“, geht in die späten Sechzigerjahre zurück, als die Hippie-Generation neue Rauschmittel entdeckte. „Die politischen und sozialen Eliten waren dafür aufgeschlossen“, sagt Tops. In Amsterdam verkauften Läden Haschisch und Marihuana unter der Theke. Und die Gerichte etablierten eine neue Unterscheidung: zwischen solchen „weichen“ und „harten“ Drogen, wie Kokain, Heroin und LSD.

Wer mit weichen Drogen in kleinen Mengen erwischt wurde, ging straffrei aus. Die Politik folgte dieser Entwicklung und passte das Opium-Gesetz 1976 daran an. Es gab freilich keinen hinreichenden Konsens, weiche Drogen zu legalisieren. Außerdem wollte der Staat sich nicht in offenen Widerspruch zu UN-Konventionen setzen, welche die Mitgliedstaaten verpflichten, gegen Betäubungsmittel vorzugehen.

„Und so haben wir etwas typisch Niederländisches erfunden“, sagt Tops: „Alle Drogen blieben verboten, aber bei Cannabis wurde von Strafverfolgung abgesehen.“ Dreißig Gramm pro Person, das war die Schwelle – ganz schön hoch. „Wir waren richtig stolz darauf und haben uns anderen Ländern sogar als Vorbild angedient“, erzählt er. Eines aber habe man nicht gesehen – nicht sehen wollen: Der Coffeeshop-Betreiber selbst kann sich bis heute nur illegal eindecken. Der Handel mit größeren Mengen steht ja weiterhin unter Strafe.