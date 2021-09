Wegen Afghanistan-Evakuierung : Niederländische Außenministerin tritt zurück

Sigrid Kaag am Donnerstag in Den Haag Bild: EPA

Die niederländische Außenministerin Sigrid Kaag ist am Donnerstagabend von ihrem Amt zurückgetreten, nachdem das Parlament die Regierung wegen der Evakuierung Kabuls gerügt hat. Die Mehrheit der Zweiten Kammer unterstützte einen Missbilligungsantrag gegen das gesamte Kabinett. Darin wurde die besondere Verantwortung der Außenministerin dafür hervorgehoben, dass afghanische Ortskräfte und deren Angehörige „trotz wiederholter Warnungen durch das Personal zu leichtfertig und zu spät“ in Sicherheit gebracht worden seien. Die Vorsitzende der Linksliberalen hätte wegen des Tadels nicht zurücktreten müssen, sagte aber, dass nach ihrer Auffassung „ein Minister gehen muss, wenn seine Politik abgelehnt wird“. Verteidigungsministerin Ank Bijleveld blieb dagegen im Amt, obwohl sie noch schärfer gerügt worden war. Kaags Amt wird vorübergehend von ihrem Parteifreund Tom de Bruijn übernommen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Der Zorn der Abgeordneten entzündete sich daran, dass die Regierung mehrfachen Aufforderungen des Parlaments, afghanische Dolmetscher und deren Familien frühzeitig auszufliegen, nicht nachgekommen war. Die Regierung führte zwar Gespräche darüber und beschloss am 9. Juli, die Evakuierung einzuleiten, „falls die Lage sich verschlechtert“. Ein französisches Angebot, Personen auf einem Flug mitzunehmen, wurde jedoch Mitte Juli abgelehnt.

Die Zeitung De Volkskrant enthüllte darüber hinaus Dokumente, die dokumentieren, wie die verantwortlichen Ministerien bis zum Fall Kabuls Maßnahmen blockierten. Schon im März und ein weiteres Mal im Mai hatte die Botschaft in Kabul eindringlich darum gebeten, ihre afghanischen Helfer in Sicherheit zu bringen, darunter auch sechzig Angehörige, die nicht zur Kernfamilie gehörten. Das Außenministerium wollte jedoch nur drei Personen davon ausfliegen und überließ der Botschafterin die Auswahl – was die jedoch ablehnte. Erst am 14. August, kurz vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul, stimmte Den Haag einer umfassenden Evakuierung zu. Die Niederlande flogen dann rund 2000 Personen aus. Doch blieben mindestens 22 Dolmetscher und deren Familien zurück. Womöglich sind Hunderte weitere Personen gefährdet, die für das Land gearbeitet haben; die Regierung hat kein klares Lagebild.

Der Rücktritt Kaags macht die ohnehin schwierige Regierungsbildung in den Niederlanden nicht leichter. Nachdem in sechs Monate langen Sondierungen alle Optionen für eine Mehrheitsregierung gescheitert sind, bleibt Ministerpräsident Mark Rutte nur noch eine Minderheitsregierung, zu der auf jeden Fall die von Kaag geführte Partei D66 gehören muss. Rutte bedauerte Kaags Rücktritt und lobte sie als „weltweit angesehene Außenministerin“. Er will die Gespräche über ein neues Kabinett mit ihr fortsetzen, sie bleibt Parteiführerin. Doch sind nun beide Politiker – die Gewinner der Parlamentswahl im März – durch Missbilligungsanträge des Parlaments belastet. Rutte war im April gerügt worden, aber weiter im Amt geblieben.