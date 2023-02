Nicola Sturgeon hat etwas erreicht, wovon Politiker in aller Welt träumen. Sie hat mit ihrer Rücktrittsankündigung sowohl politische Gegner als auch Freunde überrascht und so zumindest erfolgreich den Eindruck erweckt, das alles geschehe aus eigenem Entschluss. Die Erste Ministerin Schottlands war mindestens in den vergangenen acht Jahren die dominierende Figur der Politik „nördlich der Grenze“, wie man in England gerne sagt. Schon zuvor hatte sie als Stellvertreterin ihres Vorgängers Salmond im Zentrum der Macht in Edinburgh gesessen.

Zwar war sie als Regierungschefin naturgemäß eine Generalistin, die sich vom Gesundheitswesen über die Wirtschaft bis zum Sozialen um alles kümmern musste. Aber im Grunde gab und gibt es im politischen Denken der Nicola Sturgeon nur ein Thema, das sie wirklich umtreibt. Sie möchte Schottland aus dem Vereinigten Königreich herauslösen.

Am Beginn ihrer Amtszeit 2014 stand in dieser Frage eine Niederlage. Die Mehrheit der Schotten hatte sich für den Verbleib in Großbritannien ausgesprochen. Wäre das Brexit-Referendum nicht dazwischengekommen, bei dem Schottland gegen einen Austritt aus der EU votierte, wäre das Thema heute längst nicht so virulent – und Sturgeon vielleicht schon früher abgetreten. Denn selbst unter den neuen Verhältnissen gibt es, das hat sie fairerweise in ihrer Rücktrittserklärung zugegeben, bis heute keine stabile Mehrheit für eine Unabhängigkeit Schottlands.

In der Partei nicht mehr unumstritten

Die Erste Ministerin wollte die kommende Unterhauswahl zu einem de facto-Referendum über die Unabhängigkeit machen. Die Entscheidung der Londoner Zentralregierung, eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit nicht zuzulassen, nannte sie undemokratisch. Aber diese Strategie war selbst in ihrer eigenen Partei nicht unumstritten. Die wäre Gefahr gelaufen, durch eine andere Entscheidung ihre Anführerin zu beschädigen. Nun wird die SNP auf einem Sonderparteitag im März über ihre Wahlstrategie entscheiden - und ihren bis dahin gefundenen neuen Anführer damit zu stärken versuchen.

Das politische Scheitern Sturgeons war aus den genannten Gründen eigentlich unvermeidbar. Ihre in der Rücktrittserklärung zur Schau getragene Zuversicht, ihr Nachfolger werde Schottland in die Unabhängigkeit führen, wirkte sehr aufgesetzt. Den genauen Zeitpunkt ihres Rücktritts könnte ihre jüngste politische Niederlage bestimmt haben. Das – nicht nur mit den Stimmen der SNP verabschiedete – Transgendergesetz durfte nach einem Veto aus London nicht in Kraft treten.

Mehr zum Thema 1/

Vom Unabhängigkeitsthema abgesehen, fällt die politische Bilanz Nicola Sturgeons nicht schlecht aus. In der Corona-Pandemie, der großen Krise ihrer Amtszeit, machte sie eine relativ gute Figur, obwohl selbstverständlich auch ihr Irrtümer unterliefen. Der positive Eindruck ist allerdings nicht nur ihr Verdienst. Neben einem politischen Spielertypen wie dem damaligen Londoner Premierminister Boris Johnson seriös und gut auszusehen, ist nicht ganz so schwer.

Wer auch immer Sturgeon nachfolgt, er oder sie muss dem Wahlvolk ein politisches Programm präsentieren, das sich nicht im Ruf nach Unabhängigkeit erschöpft.