Ibiza-Affäre : Auch illegale Parteispenden an ÖVP und SPÖ?

Früherer FPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler Hans-Christian Strache im September 2017 in Wien Bild: AFP

In der „Ibiza-Affäre“ in Österreich ermitteln die Behörden offenbar nicht mehr nur gegen die FPÖ. Die Staatsanwaltschaft untersucht nach Berichten, ob auch an ÖVP und SPÖ auf illegalem Weg Gelder geflossen sind.