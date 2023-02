Gefangene in Nicaragua : Verbannt in die Freiheit

Neben der Treppe vor dem Flugzeug stand eine unbekannte Person und begrüßte Juan Lorenzo Holmann mit seinem Namen. „Hallo Juan Lorenzo“, habe sie auf Englisch gesagt, erinnert sich Holmann. „Dieses Flugzeug bringt dich in die Vereinigten Staaten. Willkommen in der Freiheit!“ Kurz zuvor hatten sie von einem Beamten erfahren, dass sie nach Amerika „deportiert“ würden, und ein Dokument erhalten, auf dem sie sich damit einverstanden erklären mussten. Es war die Nacht auf den 9. Fe­bruar. Holmann kann sich an jedes Detail erinnern. Es waren seine ersten Momente in Freiheit nach mehr als 500 Tagen in Gefangenschaft.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Bis zum 14. August 2021 war der 56 Jahre alte Holmann Herausgeber der Traditionszeitung „La Prensa“, eines der letzten unabhängigen Medien in Nicaragua, das sich weiterhin gegen das Regime von Präsident Daniel Ortega auflehnt. Der einstige Revolutionsführer Ortega hält sich mit immer skrupelloseren Mitteln an der Macht. Seit einer Protestwelle im Jahr 2018, bei der mehrere Hundert Nicaraguaner getötet und Tausende verhaftet wurden, hält die Repression gegen Gegner und Kritiker an. 2021 ließ Ortega im Hinblick auf die Wahlen im selben Jahr systematisch alle Gegner ausschalten. Praktisch die gesamte politische Opposition, Nichtregierungsorganisationen, die Medien und selbst Kirchenvertreter wurden kriminalisiert und verfolgt.