In Nicaragua sind Osterprozessionen in diesem Jahr verboten. Machthaber Daniel Ortega bekämpft die katholische Kirche seit seiner Wiederwahl mit allen Mitteln.

Ein Gefangener des Ortega-Regimes: Rolando Álvarez (Mitte) am 25. März im Gefängnis in einem Außenbezirk der Hauptstadt Managua Bild: AFP

Ein ängstlicher Herrscher, der sein Volk verfolgt und es davon abhalten will, Gott öffentlich anzubeten: Was sich nach den Ursprüngen des Osterfestes anhört, ist in Nicaragua so aktuell wie nie. In diesem Jahr müssen die Christen des zentralamerikanischen Landes die Feierlichkeiten der Karwoche und des Osterfestes hinter verschlossenen Türen begehen. Staatschef Daniel Ortega hat jegliche Prozessionen auf offener Straße, die in Nicaragua eine große Tradition haben, verboten. Als Grund gab das autoritäre Regime Sicherheitsbedenken an, ohne das weiter zu erklären. Alle Feierlichkeiten und Messen werden deshalb in den Kirchen stattfinden.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Das Verbot der Osterprozessionen ist die jüngste Maßnahme in einer ganzen Reihe von Repressalien gegen die unter den Gläubigen im Land dominierende katholische Kirche. Die Beziehungen zwischen Ortega und der Kirche begannen sich während der Unruhen im Jahr 2018 zu verschlechtern, bei denen Hunderte Regierungskritiker getötet und Tausende verhaftet wurden. Die Kirche versuchte damals, zwischen der Regierung und der Protestbewegung zu vermitteln. Sie fiel jedoch bei Ortega in Ungnade, weil sich einige Kirchenvertreter kritisch gegen die Repression des Ortega-Regimes äußerten und De­monstranten in ihren Kirchen Zu­flucht vor der Polizei gewährten.