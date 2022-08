Kirche in Nicaragua : Ortega lässt Bischof verhaften

Bischof von Matagalpa in Nicaragua, Rolando Ál­varez Lagos, im Mai in einer Kirche in Managua Bild: Reuters

Monsignore Rolando Ál­varez Lagos schwieg auch nicht, als die Polizei vor zwei Wochen seine Residenz zu belagern begann und ihn daran hinderte, das Haus zu verlassen. Stattdessen feierte der Bischof von Matagalpa in Nicaragua eine Messe, die er im Internet übertrug. Nun ist der Geistliche, der als einer der schärfsten Kritiker des autoritären Regimes von Machthaber Daniel Ortega gilt, im Gefängnis.

In der Nacht zum Freitag drangen die Polizisten in die Residenz von Álvarez ein und führten ihn ab. Das Ortega-Regime beschuldigt den Bischof, gewalttätige Gruppen organisiert und zu „Hassverbrechen“ angestiftet zu haben, mit dem Ziel, „den Staat Nicaragua zu destabilisieren“. Zahlreiche Bischofskonferenzen haben ihre Solidarität bekundet. In dieser Woche haben mehr als 25 ehemalige Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika und Spanien Papst ­Franziskus in einem Brief gebeten, sich zur Situation in Nicaragua zu äußern.