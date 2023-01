Aktualisiert am

Wie die Frauen in Afghanistan verschwinden

Nach NGO-Arbeitsverbot : Wie die Frauen in Afghanistan verschwinden

Lima ist verzweifelt. „Wenn ich noch einen Monat zuhause sitzen muss, drehe ich durch“, sagt sie mit brüchiger Stimme. Seit Monaten muss sie machtlos dabei zusehen, wie die Taliban afghanischen Frauen immer mehr Rechte nehmen. Erst schlossen die Taliban Schulen für Mädchen nach der sechsten Klasse, dann kamen Reiseeinschränkungen und die Pflicht, sich in der Öffentlichkeit verschleiern zu müssen.

Othmara Glas Volontärin



Im Herbst wurde Frauen verboten, Turnhallen, öffentliche Bäder und Parks zu betreten. „Wir haben uns an alles gehalten. Die Kleidervorschriften, die Reiseregeln, solange wir noch studieren und arbeiten konnten, war das in Ordnung“, sagt Lima. Nun darf die Buchhalterin, die bei einer internationalen Hilfsorganisation in Kabul arbeitet, nicht mal mehr ins Büro.