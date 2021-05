Aktualisiert am

New Yorks Ermittlungen gegen Trump Organization ausgeweitet

USA : New Yorks Ermittlungen gegen Trump Organization ausgeweitet

Auch der Bundesstaat New York ermittelt jetzt strafrechtlich gegen das Unternehmen von Ex-Präsident Donald Trump. Das gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt.

Donald Trump in einem Aufzug seines Trump Towers in Manhattan (Archivbild) Bild: AFP

Die Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaats New York weitet ihre Ermittlungen gegen die Trump Organization aus. Wie ein Sprecher von Generalstaatsanwältin Letitia James am Dienstag mitteilte, werden gegen das Unternehmen, in dem die geschäftlichen Aktivitäten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gebündelt sind, jetzt nicht mehr nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Ermittlungen geführt.

„Wir haben die Trump Organization darüber informiert, dass unsere Ermittlungen zu dem Unternehmen nicht mehr rein ziviler Natur sind“, teilte der Sprecher Fabien Levy mit. „Wir ermitteln gegen die Trump Organization nun aktiv auf strafrechtlicher Ebene, zusammen mit dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan.“

Schweigegeld, Steuerhinterziehung, Betrug?

Bei der Staatsanwaltschaft von Manhattan laufen schon länger strafrechtliche Ermittlungen gegen die Trump Organization, eine Holding aus hunderten Einzelunternehmen von Hotels bis Golfplätzen. Nun werden diese und die Ermittlungen des Bundesstaates zusammengelegt.

Bei den Ermittlungen von Manhattans Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance ging es anfangs um Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, die nach eigenen Angaben vor Jahren Affären mit Trump hatten. Inzwischen geht Vance auch dem Verdacht der Steuerhinterziehung sowie des Banken- und Versicherungsbetrugs nach. Seit März liegen ihm dazu auch die lange zurückgehaltenen Steuererklärungen des früheren US-Präsidenten vor.

Mehr zum Thema 1/

Trump hatte mit allen juristischen Mitteln versucht, eine Herausgabe der Finanzunterlagen zu verhindern, und war zwei Mal bis vor den Obersten Gerichtshof gezogen. Er bezeichnet sich als Opfer einer politisch motivierten „Hexenjagd“ der Demokraten seines Nachfolgers Joe Biden.