Künftiger Status der Ukraine : Kann Neutralität die Ukraine retten?

Viele sprechen zur Zeit über Neutralität. Es spielt bei den ungeachtet der Gräueltaten von Butscha weiter geführten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eine zentrale Rolle. Womöglich bietet ein solcher Status die Chance, den Krieg in der Ukraine zu beenden und das Land an der russischen Südwestgrenze als souveränen Staat zu erhalten. Zugleich wäre dem von Moskau vorgetragenen Interesse Rechnung getragen, eine Ausdehnung der NATO nach Osten zu verhindern.

Für den Kreml gehört Neutralität schon seit langem in den Instrumentenkasten, wenn es darum geht, die Ausbildung westlicher Bündnisstrukturen an der Grenze des eigenen Machtbereichs zu unterbinden. In Deutschland mag man sich in diesem Zusammenhang an die berühmten Stalin-Noten vom Frühjahr 1952 erinnern.