Aktualisiert am

Vor Wahl in Neuseeland

Vor Wahl in Neuseeland :

Vor Wahl in Neuseeland : Ardern hat das Virus zweimal besiegt

Jacinda Ardern im September in Aukland Bild: Reuters

Andere Politiker wären über ein solches Bekenntnis vielleicht gestolpert. Aber Jacinda Ardern hat kaum mehr als ein Schulterzucken bei ihren Landsleuten ausgelöst, als sie in einer Fernsehdebatte auf die Frage, ob sie schon einmal Cannabis konsumiert habe, antwortete: „Ja, vor langer Zeit.“ Eher hat es den Eindruck verstärkt, dass die 40 Jahre alte Premierministerin mit einem überdurchschnittlichen Maß an Charisma, Empathie und eben auch Ehrlichkeit ausgestattet ist.

Die Frage war aufgekommen, weil die Neuseeländer am 17. Oktober nicht nur ein neues Parlament wählen, sondern auch in zwei Volksabstimmungen über die Legalisierung von Sterbehilfe und von Cannabis entscheiden sollen. In normalen Zeiten wären diese schwierigen Themen für Aufreger gut gewesen.