Ende der Abschottung : Wann Deutsche wieder nach Neuseeland reisen dürfen

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren hatte sich Neuseeland von der Außenwelt abgeschottet. Nun plant das Land die schrittweise Öffnung. Touristen, Geschäftsreisende und andere Besucher aus Ländern, die normalerweise kein Visum benötigen, können spätestens von Juli an wieder ohne Sondergenehmigung nach Neuseeland einreisen. Zu den Ländern dieser Kategorie gehört auch Deutschland. Die komplette Öffnung für Visabewerber aus anderen Ländern ist erst für Oktober geplant.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



„Es wird ein Leben nach Covid geben“, sagte die Premierministerin Jacinda Ardern am Donnerstag in Wellington. „Ein Leben, in dem wir uns angepasst haben, in dem wir etwas Normalität zurückbekommen und in dem das Wetter wieder seinen rechtmäßigen Platz als vorherrschendes Thema unserer Gespräche einnimmt“, sagte die 41 Jahre alte Politikerin. Neuseeland sei auf einem guten Wege dorthin, aber eben noch nicht ganz angekommen, sagte Ardern weiter.

Das Land kämpft derzeit wie viele andere gegen die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante. Von mehr als 17.000 Fällen seit Beginn der Pandemie waren mehr als 5000 allein im vergangenen Monat entdeckt worden. Die Zahl der Toten ist mit 53 aber immer noch sehr gering im internationalen Vergleich. Die Regierung stellte unter einem Ampel-System, das im Dezember eingeführt worden war, das gesamte Land wieder auf die höchste Stufe führte starke Einschränkungen für Ungeimpfte ein. Dennoch werden die Einreisebedingungen zunächst vor allem für geimpfte Neuseeländer erleichtert.

Dies sind die fünf Schritte der Öffnung:

(1) Vom 27. Februar an: Vollständig geimpfte neuseeländische Staatsbürger, die sich in Australien aufhalten, dürfen nun ohne Sondergenehmigung zurückkehren. Selbstisolation zu Hause statt der Quarantäne in staatlichen Einrichtungen (zehn Tage)

(2) Vom 13. März an: Vollständig geimpfte neuseeländische Staatsbürger im Rest der Welt, Fachkräfte und einige Inhaber eines „Working Holiday Visa“ dürfen nun nach Neuseeland einreisen. Selbstisolation zu Hause nur noch sieben Tage.

(3) Vom 12. April an: Vollständig geimpfte Ausländer mit existierenden Visa, bis zu 5000 internationale Studenten, Teilnehmer von Kulturereignissen und Sportwettbewerben sowie Arbeiter bestimmter „kritischer“ Berufszweige dürfen von jetzt an einreisen.

(4) Spätestens von Juli an: Australier und Menschen mit Wohnsitz in Australien sowie Bürger anderer Länder, die normalerweise kein Visum benötigen, dürfen nun ebenfalls einreisen. Zu dieser Länderkategorie gehört auch Deutschland.

(5) Von Oktober an: Die Grenzen werden wieder für Reisende aus aller Welt geöffnet, die über das entsprechende Visum verfügen.

Mehr zum Thema 1/

Bei dem Öffnungsplan gehe es nicht zuletzt darum, Familienangehörige und Freunde zusammenzuführen, sagte Ardern. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den harten Einreisebestimmungen, da neuseeländische Staatsbürger im Ausland bleiben mussten und wichtige Ereignisse im Leben ihrer Angehörigen verpassten. Das Problem zeigte sich etwa jüngst durch den aufsehenerregenden Fall einer schwangeren neuseeländischen Journalistin, der durch die internationale Presse ging. Die Journalistin suchte nach der Ablehnung ihres Einreiseantrags unter den Taliban in Afghanistan Zuflucht.

Von ihrer Null-Covid-Strategie hatte sich die Regierung schon mit der Ankunft der Delta-Variante verabschiedet. Bei einer Quote von 94 Prozent der Einwohner über zwölf Jahre mit doppelter Impfung sei es Zeit, die Corona-Maßnahmen anzupassen, sagte Chris Hipkins, der mit der Pandemie-Bekämpfung beauftragte Minister. Es gehe darum, Verbindungen wieder aufzunehmen und die Wirtschaft in Schwung zu bringen.