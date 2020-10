Jacinda Ardern : Ein Erdrutschsieg dank harter Corona-Politik

Die harte Haltung ihrer Regierung in der Corona-Krise hat sich nun auch politisch für sie ausgezahlt: Die Labour Party von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat bei der Parlamentswahl am Samstag einen historischen Sieg erreicht. Zum ersten Mal, seit in Neuseeland in den neunziger Jahren ein Verhältniswahlrecht nach deutschem Vorbild eingeführt worden war, hat eine Partei die absolute Mehrheit erlangt. Arderns sozialdemokratische Partei kann damit sogar allein regieren, ohne wie von vielen erwartet eine Koalition mit den Grünen eingehen zu müssen. Mit 49,1 Prozent der Stimmen kommt sie auf 64 der 120 Sitze im Parlament. Die oppositionelle National Party unter der Herausforderin Judith Collins kommt nur auf 26,8 Prozent und 35 Sitze. Zehn Sitze gehen an die Grünen (7,6 Prozent) und die rechtskonservative Kleinpartei ACT (8,0 Prozent).

Ardern bedankte sich am Wahlabend in Auckland auch bei den Wählern, die nicht zur sozialdemokratischen Stammwählerschaft gehören. Sie versprach, eine Regierungschefin für alle Neuseeländer zu sein. Sie wies aber auch darauf hin, dass sie nun das beste Ergebnis für ihre Partei seit mindesten fünf Jahrzehnten erreicht hat. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagte sie, Neuseeland werde daraus gestärkt hervorgehen. „In den kommenden drei Jahren liegt viel Arbeit vor uns. Wir werden Neuseeland nach der Covid-Krise besser aufbauen als es vorher war“, sagte die 40 Jahre alte Regierungschefin. Und: „Ich sage danke. Dies war keine normale Wahl. … Sie war voller Unsicherheit und Sorgen. Lasst uns nun zusammen weiter vorangehen.“ Zuvor hatte auch schon die Oppositionsführerin Judith Collins den Wahlsieg Labours anerkannt.

Die rund 3,7 Millionen Wahlberechtigten haben die Regierung vor allem für ihr erfolgreiches Krisenmanagement belohnt. Ihr ist es im Verlauf der Pandemie schon zum zweiten Mal gelungen, die Zahl der lokalen Ansteckungen auf null zu drücken. Mit weniger als 2000 Fällen und 25 Toten gehört Neuseeland zu den Musterschülern im Kampf gegen die Pandemie. Während andere Länder in Europa nun wieder Einschränkungen verhängen, hat sich das Leben in Neuseeland weitgehend normalisiert. Die Neuseeländer sind wieder ohne Masken in Cafés und Geschäften unterwegs. Kürzlich fand auch wieder ein Rugby-Spiel vor Zehntausenden Zuschauern statt. Dennoch war der Wahlkampf von der Pandemie dominiert. Kommentatoren sprachen sogar von einer „Covid-19-Wahl“. Die Wahl selbst musste auch wegen eines vorübergehenden Covid-Ausbruchs in der Wirtschaftsmetropole Auckland um einen Monat verschoben werden.

Mehr zum Thema 1/

Die fünf Millionen Neuseeländer sind sich aber weitgehend einig, dass sie den Erfolg im Kampf gegen die Pandemie dem rigorosen Vorgehen ihrer Premierministerin zu verdanken haben. Unter dem Motto „Hart und früh eingreifen“ hatte Ardern zu einem Zeitpunkt, als die Infektionszahlen noch sehr niedrig waren, die Grenzen geschlossen und einen der strengsten Lockdowns weltweit verhängt. Das hatte zwar schwere Folgen vor allem für die Wirtschaft. Aber die Neuseeländer haben sich in Umfragen zu mehr als 90 Prozent mit den harten Maßnahmen einverstanden erklärt. Die Regierungschefin hatte sich auch bemüht, ihre Maßnahmen den Menschen immer wieder direkt zu erklären.