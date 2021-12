Abstimmung über Unabhängigkeit : „Frankreich wäre weniger schön ohne Neukaledonien“

Eine Wahlbüro in Noumea in Neukaledonien am 10. Dezember Bild: AFP

In einem Referendum entscheiden die Neukaledonier an diesem Sonntag, ob sie weiterhin zu Frankreich gehören wollen. Die Pazifikinsel hat große strategische Bedeutung für die Regierung in Paris, nicht nur wegen ihrer Bodenschätze, sondern um eine drohende Vormachtstellung Chinas abzuwenden. In Frankreich ist nicht unbemerkt geblieben, dass die chinesische Staatsführung diskret die Unabhängigkeitsbewegung unterstützt. Deshalb hofft Präsident Em­manuel Macron darauf, dass das Nein zur Unabhängigkeit am Sonntag eine Mehrheit erhält. In seiner Pressekonferenz im Elysée-Palast am Donnerstagabend gab er sich zuversichtlich. Er habe deutlich gemacht, dass „Frankreich weniger schön wäre ohne Neu­kaledonien“, sagte er. Er wolle als Präsident aber nicht für ein Lager Partei ergreifen, sondern „den Tag danach“ vorbereiten.

Den Wahlberechtigten wird am Sonntag die Frage vorgelegt: „Wollen Sie, dass Neukaledonien volle Souveränität erlangt und unabhängig wird?“. Es handelt sich um das dritte und letzte Referendum in dem Autonomieprozess, der vom sozialis­tischen Premierminister Michel Rocard (1988 bis 1991) angestoßen worden war. Macron erinnerte daran, dass er in seiner Amtszeit alle drei Referenden zu organisieren hat. Zweimal wiesen die Wähler die Unabhängigkeit zurück. Am 4. November 2018 lehnten 56,7 Prozent der Wähler den Bruch mit Frankreich ab, am 4. Oktober 2020 bestätigten 53,3 Prozent der Wähler den Wunsch, französisch zu bleiben.

40 Prozent der weltweiten Nickel-Reserven

Von 1853 bis 1946 war die nordöstlich von Australien gelegene In­selgruppe eine französische Kolonie. Seither genießt sie weitgehende Autonomie und hat im Gegensatz zu den französischen Überseedepartements und Territorien einen Sonderstatus in der EU. Neukaledonien verfügt über wichtige französische Mi­litärstützpunkte für den Pazifikraum.

Die Inselgruppe bildet auch den Hintergrund für die große Verärgerung in Paris über den geplatzten U-Boot-Verkauf an Australien. Frankreich verband mit dem Rüstungsgeschäft den Wunsch, voll in die westliche Pazifikstrategie eingebunden zu werden. Wirtschaftlich spielt die 300.000 Einwohner zählende Insel aufgrund der Nickelvorkommen ein wichtige Rolle. In Neukaledonien lagern vierzig Prozent der Weltreserven.