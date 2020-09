Aktualisiert am

Barbados will sich von Queen lossagen

Neues Staatsoberhaupt : Barbados will sich von Queen lossagen

Der Inselstaat Barbados will sich von seiner kolonialen Vergangenheit lossagen. Die Reaktionen aus dem Buckingham-Palast fielen betont nüchtern aus.

Der Inselstaat Barbados will sich von der Queen lossagen und eine unabhängige Republik werden. „Es ist Zeit, unsere koloniale Vergangenheit hinter uns zu lassen“, sagte die Generalgouverneurin von Barbados, Sandra Mason, die am Dienstag eine Rede ihrer Premierministerin vorlas. „Die Menschen in Barbados wollen ein Staatsoberhaupt aus Barbados.“ Es könne kein Zweifel daran bestehen, dass das Land die Fähigkeit besitze, sich selbst zu regieren. Ziel sei es, den Schritt zum 55. Jahrestag der Unabhängigkeit des Inselstaates zu vollziehen - das wäre im November des kommenden Jahres.

Die Reaktionen aus London fielen am Mittwoch betont nüchtern aus: Die Angelegenheit sei „Sache der Regierung und des Volkes des Commenwealth-Staates“, hieß es aus dem Buckingham-Palast. Das Commonwealth ist eine lose Verbindung von Staaten, die aus den ehemaligen Kolonien Großbritanniens hervorgegangen sind. An der Spitze der Organisation steht Königin Elizabeth II.

Obwohl Barbados 1966 unabhängig von Großbritannien wurde, ist die Queen weiterhin offiziell Staatsoberhaupt. Darüber ist auf der Insel in der Karibik in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder kontrovers diskutiert worden. Barbados würde sich mit dem Schritt Staaten wie Trinidad und Tobago oder Guyana anschließen, die sich bereits von der Krone losgesagt haben.