Neuer Lockdown in Israel : Wie es der Rabbi entscheidet

Im Gebetsraum der Talmudschule Nachlat Mosche von Bnei Brak haben sie die schmalen Fenster und Türen aufgerissen, die alten Klimaanlagen ächzen und tropfen, der Saal füllt sich. Hier lernen verheiratete Männer, Dutzende von ihnen sitzen über ihren Büchern, die Maske über dem Gesicht. Viele Plätze bleiben frei.

In üblichen Zeiten lernen die Talmudstudenten in Nachlat Mosche in einer Gruppe von vierhundert. Aber in der Pandemie haben die Rabbiner ausgegeben, dass in „Kapseln“ gebetet wird, um den Anforderungen der Gesundheitsbehörden gerecht zu werden: im Saal in vier Kapseln zu je zwanzig, in den drei benachbarten Räumen noch einmal zu je zwanzig. Was bedeutet, dass sie vier Streifen Klarsichtfolie durch den Saal gezogen haben, von den Säulen bis zur Wand. Im Eingangsbereich, am mehrere Meter breiten metallenen Waschbecken, vor der Garderobe für die schwarzen Jacken, vor den Bücherregalen und in der Teeküche aber treffen sich dann wieder alle, und auch die Klarsichtfolie lässt genug Wege zum Austausch.