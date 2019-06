Neuer EU-Kommissionspräsident : Immer mehr deutet auf Timmermans

Aktualisiert am

Seit der Europawahl am 26. Mai wird um die Neubesetzung des wichtigsten politischen Spitzenamtes in Brüssel gerungen. Nun zeichnet sich kurz vor dem Sondergipfel im Poker der 28 Mitgliedsstaaten eine Lösung ab.

Seit Tagen waberte das Gerücht durch das politische Brüssel. Am Sonntagnachmittag nahm es dann konkrete Formen an: Nicht der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), sondern der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans, Vertreter der zweitstärksten politischen Kraft im Europäischen Parlament, könnte nächster EU-Kommissionspräsident werden. Einen entsprechenden Vorschlag schwebte EU-Ratspräsident Donald Tusk offenbar kurz vor Beginn des EU-Sondergipfels am Sonntagabend vor.

Michael Stabenow Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Beneluxländer. F.A.Z.

Fünf Wochen nach der Europawahl scheint im Tauziehen um die Nachfolge für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Besetzung weiterer europäischer Spitzenämter ein Kompromiss in greifbare Nähe gerückt zu sein. Kurz vor Beginn des Sondergipfels versuchte Tusk, für dessen Nachfolge unter anderem der liberale belgische Premierminister Charles Michel im Gespräch ist, mit Vertretern der Fraktionen des Europäischen Parlaments und verschiedenen Regierungschefs ein für alle Seiten annehmbares Personalpaket zu schnüren.

Es herrschte vorsichtiger Optimismus vor, dass es nach zwei gescheiterten Beratungsrunden Ende Mai sowie am 20. und 21. Juni nun im dritten Anlauf zu einer Verständigung kommen könnte. Schon zuvor hatte sich abgezeichnet, dass die aus der Europawahl abermals als stärkste politische Kraft hervorgegangene christlich-demokratische Europäischen Volkspartei (EVP) zwar nicht länger auf Weber, allerdings weiter auf dem insbesondere vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron argwöhnisch beäugten Spitzenkandidatenmodell beharren werde.

Tusk mit viel Überzeugungsarbeit

Da zumindest die Zustimmung von 21 der 28 Staats- und Regierungschefs für den vom EU-Parlament anschließend mehrheitlich zu billigenden Personalvorschlag erforderlich ist, muss Tusk noch weitere Überzeugungsarbeit leisten. Gegen den 58 Jahre alten, vielsprachigen Timmermans gibt es insbesondere Vorbehalte in Polen und Ungarn und dem einen oder anderen ostmitteleuropäischen EU-Land. Der Sozialdemokrat und bisherige erste Stellvertreter Junckers wird dort als Symbolfigur beim Brüsseler Vorgehen gegen Verletzung von Rechtsstaatsprinzipien als konsequenter Widersacher empfunden. Wegen seiner klaren Worte gegenüber populistischen und EU-feindlichen Strömungen gibt es auch innerhalb der italienischen Regierung, insbesondere beim rechtsnationalen Koalitionspartner Lega, erhebliche Bedenken gegen Timmermans.

Sitzungsleiter Tusk und die Staats- und Regierungschefs wollen daher für das Personaltableau eine Lösung finden, die den politischen Kräfteverhältnissen im Europäischen Rat sowie im EU-Parlament Rechnung trägt. Außerdem gilt es, für eine als angemessen erachtete Besetzung von Spitzenposten durch Frauen sowie für Bewerber aus westlichen, südlichen und östlichen sowie älteren und neuen Mitgliedstaaten zu sorgen.

Weitere EU-Spitzenposten zu vergeben

Wegen der Bedeutung des Amts sowie wegen der zentrale Rolle des EU-Parlaments bei der Wahl des Kommissionspräsidenten erscheint die Juncker-Nachfolge als entscheidende Voraussetzung für eine Verständigung über das Gesamtpaket an kurzfristig freiwerdenden EU-Spitzenpositionen. Dazu zählen neben Junckers Posten die Ämter Tusks, der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sowie der Präsidenten des Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank, Antonio Tajani und Mario Draghi.

Bewegung in die Beratungen von Staats- und Regierungschefs, aber auch innerhalb des EU-Parlaments und der europäischen Parteienfamilien ist offenbar erst nach dem jüngsten Gipfeltreffen gekommen. Die damalige Feststellung des französischen Präsidenten Macron, dass die Anwärter der drei größten Parteien – die Spitzenkandidaten von EVP und Sozialdemokraten, Weber und Timmermans sowie die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager – „verworfen“ worden seien, erwies sich als voreilig.

Dass Macron und einige liberale Bündnispartner, vor allem aus den Beneluxländern, den als in politischen Regierungsämtern – und wohl auch darüber hinaus – als „unerfahren“ abgestempelten Fraktionschef Weber als Juncker-Nachfolger verhindern könnten, galt zwar weiter als wahrscheinlich. Dass hingegen insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), darin unterstützt von EVP, S&D und Grünen in Parlament, hartnäckig am Konzept des Spitzenkandidaten festhalten werde, war dagegen nicht allgemein erwartet worden.

Innerhalb der EVP war dabei zunehmend die Variante erörtert worden, Timmermans und seinen Sozialdemokraten (S&D) den Vortritt gegenüber Weber zu lassen, um damit das 2014 erstmals mit dem Erfolg Junckers gegen den damaligen sozialdemokratischen Gegenspieler und EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD) erprobte Spitzenkandidatenmodell gegen den Widerstand Macrons und um den Preis einen weniger wichtigen EU-Postens für Weber zu bewahren.

In diese Richtung wiesen auch Merkels Bemerkungen nach dem G20-Gipfeltreffen im japanischen Osaka am Samstag. Nach weiteren Gesprächen, nicht zuletzt mit Tusk und Macron, hatte sie festgestellt, dass der Spitzenkandidatenprozess „doch eine erheblichere Rolle spielt“ als noch beim jüngsten EU-Gipfel angenommen. Ausdrücklich erwähnte sie für das Personaltableau die Spitzenkandidaten von EVP und S&D, nicht aber Vestager, die erst nach Schließung der Wahllokale Ende Mai explizit die Juncker-Nachfolge für sich beansprucht hatte.

Sollte Timmermans als Kommissionspräsident vorgeschlagen und, was derzeit durchaus denkbar erscheint, durch eine Mehrheit aus EVP, S&D sowie Grünen im Parlament Mitte Juli gewählt werden, müsste Weber ebenfalls mit einem gewichtigen Posten bedacht werde. Er könnte zum Beispiel ein mit weitreichenden Zuständigkeiten ausgestatteter erster Stellvertreter Junckers werden. Gemunkelt wird in Brüssel auch, dass Weber – anders als bis Ende 2016 nur erwogen – als EVP-Kandidat für das Amt des Parlamentspräsidenten antreten.